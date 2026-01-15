聽新聞
花蓮洪災／災民：不想節哀順變只想要真相

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮馬太鞍堰塞湖潰決後，許多災民批評事前未接獲撤離通知，否則死傷不會這麼慘重，只盼真相水落石出，更直言「我們不想節哀順變，只想查明真相。」

光復鄉武昌街林姓夫妻在洪災中失蹤，迄今未尋獲，他們的女兒始終不放棄尋找父母。事發後她不只一次發聲，希望了解為什麼會發生這種災難，更在社群上寫下「你們的離開，確實讓我痛到無法接受，但我會努力振作起來，因為還有很多事很多人要去處理。」

林姓夫妻的女兒表示，包括她在內，許多罹難者家屬質疑當時政府未確實落實防災宣導與撤離作業，才導致憾事發生。她說，9月23日前後，部分地區已有村長宣導，但光復鄉多個村里疑似未執行相關通知，若當時有確實廣播、勸離，是否能避免多人罹難與失聯，她充滿疑問。

林女表示，父母當天前往工寮務農，未接獲任何撤離通知，事後她走訪父母居住的武昌街一帶，多名鄰居證實當天未聽到警察或村長廣播撤離，也未見相關人員到場。該區多為平房與高齡住戶，依規定應屬強制撤離對象，卻未收到通知。

有災民說，洪災前曾有演練，但事發前卻明顯疏忽，只有大馬村長王梓安挨家挨戶請村民撤離，其他村里未見相同作為。

「有人勸我讓父母入土為安、節哀順變，我無法接受。」林女說，政府推卸責任沒有用，家屬只希望知道真相，只想要一個交代，更希望能早日找到父母下落。

其他家屬也說，除了行政程序，政府沒有實質表示，只有「節哀順變、你要堅強」的安慰，但安慰於事無補，家屬支持檢方調查真相，給罹難者一個交代。

重災區大平村佛祖街災民也表達強烈不滿，他們指出，洪災至今已逾百日，鄉長林清水沒有慰問關心，僅在大型活動露面，未積極為災民爭取權益，現在還出現「鄉公所為縣府背鍋」的聲音，層層推責。

