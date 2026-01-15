地方突須撤8千人、垂直避難 過程待釐清

中央和地方會議紀錄顯示，中央撤離評估1小時內從600人暴增至8千人，2套災害模擬落差太大。圖為光復鄉佛祖街當時受災景象。本報資料照片 花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決災情慘重，花蓮地檢署昨搜索、帶回光復鄉長林清水等人訊問，釐清鄉公所等單位是否失職，是否延誤通報成關鍵。但花蓮縣府和中央會議紀錄顯示，中央撤離評估，在短短1小時內從600人暴增至8千人，地方被迫緊急動員、首次採垂直避難，仍釀重大死傷。

堰塞湖於去年7月薇帕颱風外圍環流來襲時形成，去年9月下旬樺加沙颱風來襲，花蓮縣府代理秘書長饒忠等人與中央開會。

會議紀錄顯示，9月21日下午3時中央災害應變中心與縣府消防局、警察局視訊會議，內政部原採林保署委託陽明交大團隊的模擬結果，評估須撤離245戶、約600人；但同日下午4時許，內政部改採台灣大學團隊新模擬報告，推估潰堤波及範圍大幅擴張，撤離戶數暴增至1801戶、約8千人。

花蓮縣消防局長吳兆遠回憶，21日晚間6時與內政部開會，驚覺撤離人數暴增13倍，實在太突然，不僅沒那麼多收容所，會中中央提出「垂直避難」作法，也是花蓮重大災害首度採用。他說，「關鍵在於2次模擬結果差距大大，也來得太晚，導致決策時間被嚴重壓縮」。

縣府指出，21日晚間7時才取得國家災害防救科技中心協助套圖，框列1801戶名單，並緊急協調國軍與地方公所展開強制撤離工作；22日上午林保署發布紅色警戒，預警堰塞湖24小時內可能潰堤，縣府、鄉公所與國軍執行光復、萬榮和鳳林等警戒區域全面撤離。

光復鄉公所回應，公所協助撤離人力不足，且多數居民認為堰塞湖穩定已久，也無立即風險，未全部撤離；若中央能更早提供一致的評估數據與明確撤離指示，地方就能提早部署車輛、準備收容所。