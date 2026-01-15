花蓮洪災 檢方偵訊光復鄉長4人 不排除調查中央

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀19死、5失蹤，光復鄉長林清水（左）在調查人員帶領下，於昨晚近11時抵達地檢署。記者王思慧／攝影 花蓮馬太鞍堰塞湖洪災釀19死、5失蹤，花蓮地檢署昨搜索光復鄉長林清水住處、鄉公所等8處，查扣撤離名冊、防災通報等證物，帶回林清水、張姓秘書、王姓民政課長與曾姓前承辦人訊問，晚間移送檢方複訊。林清水等人對媒體詢問皆未回應，但先前曾喊冤稱「都有宣布告知要撤離」。

光復鄉公所張姓秘書（左）昨晚被移送檢方複訊，不發一語。記者王思慧／攝影

去年9月23日，馬太鞍溪堰塞湖溢流後潰決，大水夾雜厚重泥沙淹沒光復市中心，許多行動不便災民避難不及，在住家1樓溺斃，有的被埋在泥沙中或被大水沖走，迄今未尋獲。許多災民質疑強制撤離過程有瑕疵，是導致悲劇主因。

據了解，馬太鞍溪上游堰塞湖溢流前31個小時，林保署發布紅色警戒要求撤離，卻還是造成重大傷亡，罹難者被發現的地點都在撤離範圍內，許多民眾質疑未被告知撤離，檢調因此立案調查撤離是否確實，包括馬太鞍溪堰塞湖警戒、監控與撤離相關單位都會調查，也會檢視中央和縣府，撤離工作是重點。

花檢昨天上午7時許發動搜索，雖然光復鄉公所1樓曾遭洪水與淤泥淹沒，許多資料毀損，不過鄉長辦公室在2樓，並未受災，檢調把防災相關資料都帶走。搜索約3小時後，檢調帶著林清水等人和資料進縣調查站，媒體詢問「有沒有話要說」、「會不會覺得無奈」，林皆未回應。

全案朝過失致死、偽造文書、廢弛職務釀成災害等方向偵辦。檢方表示，依標準程序，撤離時鄉公所要傳送名冊等撤離資料給縣府，縣府再傳給中央，將釐清撤離資料有無不實登載，導致與實情不符而未撤離，因此造成民眾罹難等，也將釐清各權責單位是否依相關規定發布及落實。

對於災民控訴完全沒接到通知，林清水曾表示，9月23日上午7時30分與11時30分，鄉公所皆有廣播車巡迴街道提醒撤離，且村長已聯繫各鄰長逐戶通報，林保署也分別發送4次細胞簡訊。可能許多長者因沒有手機或聽力衰退未聽見廣播，錯失逃生時機。

花蓮縣府表示，尊重司法機關調查，重申撤離選址的依據，皆依照中央相關規定辦理。