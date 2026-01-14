姊妹失和十幾年不說話 妹控訴親姊愛貓騷擾 違反保護令

彰化縣一對姊妹長期失和，已17、18年不說話，住在同一屋簷下的妹妹認為姊姊的貓跑到她用的廁所便溺，違反保護令，彰化地方法院以姊姊並無主觀騷擾犯意，判處無罪。

判決書指出，這對長期不和的姊妹與媽媽住在同一屋簷下，兩人因先前有衝突，妹妹今年3月29日取得保護令後，她控訴姊姊的貓在3月31日清晨5點多、中午11點、12點多在她平常使用的2樓廁所便溺，導致廁所內有貓的糞尿，已違反保護令騷擾到她，檢方也依違反家庭暴力防治法起訴姊姊。

不過姊姊辯稱，她平常在家時會約束貓在1樓活動，也有準備沙盆給貓用，但2樓廁所也不是妹妹個人的，且貓會跑來跑去，是不可控的，由於姊妹平常各過各，並不會講話，若有貓的尿便要清理，妹妹都是透過媽媽告訴她，媽媽或她都會清理，但妹妹蒐證的那幾次，剛好她還沒下班，沒來得及去清理，她也沒刻意要放貓去2樓廁所便溺。

不過妹妹說，保護令核發後，貓仍常常在她用的廁所便便、尿尿，造成她精神上的騷擾，且姐姐都不清理，都是媽媽在清理，姊姊認為貓咪不能一整天關在籠子，但寵物就應該要設法管好，不要影響到他人生活。

法官認為，姊妹二人均有權使用家庭共同生活空間，但二人關係不和已久，拒絕與對方溝通，彼此又都不願意搬離共同住處，導致同住所生不滿持續累積。妹妹認為應將貓關入籠內飼養，以免排泄物影響住家環境衛生，但姊姊視貓為其家人，使貓在家中自由活動伸展，乃本於愛護貓的立場，雙方是價值觀不同，並無絕對的對錯可言，只因在養貓一事無法達成共識，實難認被告主觀上有騷擾之犯意。