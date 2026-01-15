聽新聞
2幼童目睹！殺害鄰居夫婦 吳龍滿二審再判死

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

<a href='/search/tagging/2/高雄' rel='高雄' data-rel='/2/245362' class='tag'><strong>高雄</strong></a>男子<a href='/search/tagging/2/吳龍滿' rel='吳龍滿' data-rel='/2/246273' class='tag'><strong>吳龍滿</strong></a>（左二）前年刺死樓上鄰居羅姓夫婦，被害人兩名幼子目睹，高雄高分院昨維持吳龍滿<a href='/search/tagging/2/死刑' rel='死刑' data-rel='/2/103631' class='tag'><strong>死刑</strong></a>判決。圖／聯合報系資料照片
高雄男子吳龍滿（左二）前年刺死樓上鄰居羅姓夫婦，被害人兩名幼子目睹，高雄高分院昨維持吳龍滿死刑判決。圖／聯合報系資料照片

男子吳龍滿涉持刀殺害樓上羅姓鄰居夫婦，羅男兩名幼子目睹雙親遇害，至今無法平復，高雄地方法院依兩個殺人罪判吳兩個死刑，他上訴；高雄高分院昨認定吳符合情節最嚴重之罪，維持死刑判決。

吳昨在看守所視訊聽判，聽到判決結果只回一聲「喔！」

吳龍滿住在高雄苓雅區某大樓，前年九月十五日上午持水果刀從逃生梯走到樓上，當時卅五歲羅妻蔡女正要送兩名孩子上學，吳直接走進客廳砍刺蔡女五刀；接著走進主臥房，看到卅六歲羅男在床上睡覺，不顧現場有兩名幼童，直接朝羅胸腹等部位刺殺八刀，羅當場死亡。兩名幼子目睹父母被殺害經過，成「唯二」目擊證人。

吳龍滿一審行使緘默權，行凶後拒絕聘請律師，心理素質十分穩定，合議庭依兩個殺人罪，判兩個死刑。

高雄高分院開庭時，吳龍滿態度仍十分冷靜，質疑兩名在場幼童證詞，聲請兩人到庭，蔡女家屬委任律師痛斥吳想從「心理上」再殺了孩童，盼法官不要傳喚兩童，獲法官支持。

言詞辯論時，檢方及蔡父律師堅持判死刑，吳龍滿則做無罪答辯，還稱警方密錄器經過剪接，辯護律師稱「當時他未殺了兩名在場幼童，應有悲憫之心，如法官認為有罪，應改判較輕刑度」。

高雄長庚為吳龍滿鑑定，吳對社會與法律認知偏差，但判斷、行為能力與執行能力並無減弱，僅屬「成人的反社會行為」，且他案發前後過程，與正常人無明顯差異，不符減刑條件。

合議庭認為吳龍滿以拒絕或消極應訊態度並否認犯罪，接受醫院鑑定過程中，還對鑑定人員以言詞及動作表達憤怒、威脅，難以期待一旦判決確定，得以誠心接受判決所定刑罰，進而對自身行為產生特別預防或矯正功能。

合議庭認定，死刑存在意義是兼衡刑罰的應報、預防及教化功能，不是空泛以「教化、再社會可能」做為迴避理由，若無理剝奪他人生命，且手段特別殘暴，唯有判處死刑才滿足罪刑相當要求；吳僅因生活細故殺人，無教化可能，符合情節最嚴重犯罪，判處死刑。

