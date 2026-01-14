快訊

運將「鐵鎚碎顱、利器捅腹」害死7貓只關7月 新北動保處：深表遺憾

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導

計程車司機謝水森在家私設貓咪繁殖場，去年2月疑似不堪飼養壓力殺死6貓又棄養，共造成7貓喪命，新北地院依動物保護法判他3年6月徒刑，併科罰金35萬元。案經上訴，台灣高等法院今改判7月徒刑，併科20萬罰金定讞。

新北動保處對此判決深表遺憾，動保處長楊淑方說，該案情節重大，行為人以殘忍方式虐待並殺害多隻動物，對社會造成嚴重衝擊。對此類惡性重大的動物虐待案件，應予以明確且具嚇阻效果的法律評價，以彰顯「動物保護法」保障生命尊嚴的立法精神。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳認為，2010年後台灣社會對動物受虐的容忍度大幅降低，一旦案件曝光，引起輿論討論，都期盼透過重懲來大快人心。過去動保法多將動物視為「物」，雖然近年動保意識抬頭，部分檢察官與法官求刑轉重，但法官在量刑時仍會考量比例原則，這也導致部分法官在判決時會有所斟酌，造成判決結果難以符合民眾預期。

對於此次老翁虐貓案，何宗勳認為，這屬於「特殊個案」，行為人已60多歲，這類處於社會邊緣的人，即便修法將刑責無限堆疊，恐也難以產生嚇阻作用，「就像酒駕罰則再重，違規依然層出不窮。」

何宗勳強調，與其在末端追求刑事重判，不如檢討事件發生的根本原因。許多重大虐殺事件的行為人多為社會邊緣人，若能建立早期的預警機制，或許能阻止憾事。

以北市為例，當社工到家戶訪視時，會特別留意受訪家庭是否有飼養寵物，以及寵物狀況是否有異樣；一旦察覺問題，便橫向知會動保處介入。何宗勳呼籲，應推廣此類鄰里與跨局處的通報模式，結合鄰里長與第一線社工的警覺性，才是解決動保問題的根本之道。

計程車司機謝水森經營非法繁殖場，還涉嫌虐貓，案發後警方及動保處人員到他住處，救出16隻貓，飼養環境相當凌亂。圖／新北市動保處提供
計程車司機謝水森經營非法繁殖場，還涉嫌虐貓，案發後警方及動保處人員到他住處，救出16隻貓，飼養環境相當凌亂。圖／新北市動保處提供

