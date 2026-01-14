快訊

台鹽綠能弊案今開庭 前獨董：擔心台綠拖累台鹽本業

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台鹽綠能弊案今下午開庭審理，面對當年台鹽提案轉投資台鹽綠能從事太陽能光電案，前蔡姓獨立董事表示，台鹽與台鹽綠能產業別差異太大，無法監督外，也擔心台綠經營不善拖累台鹽，所以她才持保留態度。

台南地院合議庭傳喚前蔡姓獨立董事、邱姓土地仲介等人到庭詰問，被告前台綠前總經理蘇坤煌、前副總經理郭政瑋及鴻暉公司負責人蘇俊仁3人到庭。

邱姓土地仲介說，該團隊4人在北門蚵寮地區開發柯姓大地主約60甲土地，因為民眾信賴台綠這招牌，找上台綠從事漁電共生，經台綠前總經理蘇坤煌介紹鴻暉蘇俊仁簽約，陸續在當地順利開發近100甲土地。他說，前期開發統統自己來，經向台綠接洽後，再到簽約花半年時間。

他說，當年台南有民代前來洽商，但與台綠條件差很大，最後經台綠介紹，與鴻暉簽約，因開發時間很早，每甲地租金約30萬元，而租金支付依公證、動工、完成送電等階段，分階段給付租金。

他也說，團隊自己調資料，自行開發及所需開銷也自行吸收，然而，簽約對象是鴻暉，雖不清楚台綠與鴻暉之間關係或利潤分配，但鴻暉給付佣金是可以接受的。

前蔡姓獨立董事表示，當初台綠計畫提到從事土地開發、電廠營運、工程施作，她專長在於財務會計及內控，擔心台綠對太陽能光電這塊並不熟悉，因而影響台鹽。

她說，台綠隸屬於台鹽，合併報表，因台鹽與台鹽綠能產業別差異太大，無法監督外，也擔心台綠經營不善拖累台鹽，所以她才持保留態度。

面對當年台鹽提案轉投資台鹽綠能從事太陽能光電案，前蔡姓獨立董事表示，台鹽與台鹽綠能產業別差異太大，無法監督外，也擔心台綠經營不善拖累台鹽。聯合報系資料照
台綠 台鹽綠能 總經

