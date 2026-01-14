快訊

澳網／（一球大滿貫）ACE球！周杰倫揮拍都來不及 遭澳洲陪練員秒殺

臺灣黑金奇蹟的黑歷史 1980年永安煤災…生還者曝：瞬間被黑暗淹沒

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

持手機攝錄員警干擾執勤 北院裁罰民眾2000元

中央社／ 台北14日電

蘇姓民眾違規穿越路被台北市陳姓員警攔查，蘇的同行蔡姓友人卻靠近員警持手機攝錄，並不斷出聲干擾取締，被警方依違反社會秩序維護法移送。北院日前裁罰蔡姓民眾2000元。

社維法第85條第1款明定，於公務員依法執行職務時，以顯然不當的言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱程度者，處拘留或新台幣1萬2000元以下罰鍰。

台北地方法院裁定指出，大安分局陳姓員警於去年8月10日上午7時27分，看見蘇姓民眾違反號誌試圖通過行人穿越道，上前攔查製單舉發，與蘇同行的蔡姓友人卻持手機靠近並朝員警攝錄，要求員警告知姓名並出示證件。

根據裁定，陳姓員警以蔡姓民眾並非違規行為人為由，請蔡後退離開，蔡被其餘同行友人帶離後，旋即又返回再度以手機朝員警靠近並攝錄，同時不斷出聲干擾員警執行取締職務，經員警及蘇姓友人屢屢勸阻不果，被警方依法移送。

裁定指出，陳姓警員執行職務時，蔡姓民眾對其做出顯然不當的行為，但其行為手段尚未達強暴脅迫或侮辱的程度，違反社維法第85條第1款規定。法官審酌蔡姓民眾涉犯情節等情狀，於本月12日裁定處罰鍰2000元。

強暴 北院

延伸閱讀

陸男在台賣北韓油畫稱「中朝非敵對」 不能驅逐出境但仍可能被遣返

挨罰「未禮讓行人」...他以檢舉人站路邊錄影非行人 法院撤銷罰單

無故狂打110專線1188通 院裁處罰到最重1.2萬

不滿柯文哲巨額交保 他寄信嗆「放火燒法院」...北院7罪判1年徒刑

相關新聞

民事告訴狀裝入紅白包給鄰居 法官認定是高齡辭世專用包構成恐嚇

台中市陳姓男子是某社區住戶，與另名鄰居有糾紛，他涉在前年間將民事告訴狀，裝入香奠白包後再將入香奠紅包內，委由社區管理室，...

瓦斯公司會計半年私吞116萬 坦承犯行並調解獲判緩刑

庄姓女子在新北市淡水區某瓦斯公司擔任會計，藉職務機會侵占該公司現金116萬餘元，業者發現後報警提告，士林地院近日審結依業...

北市萬華分局查緝賭場 一天掃蕩兩非法棋牌社

台北市萬華警分局掃蕩轄內非法棋牌社，一天內分由兩派出所請票破獲2家職業賭場，超過50名賭客被逮。

高雄6連霸議員爆財務糾紛又遭控簽賭 陳玫娟喊冤：選民服務被醜化

國民黨高雄左楠區6連霸市議員陳玫娟，去年底捲入跳票2千萬元財務糾紛，與債主對簿公堂，今天週刊報導，她疑似簽賭欠債，財務黑洞...

埔鹽鄉民代表鹹豬手摸女學生臀部 檢方起訴法官判決公訴不受理

彰化縣埔鹽鄉順天宮去年4月舉辦考生祈福活動時，竟爆發某鄉民代表在合照時涉嫌伸出鹹豬手，以手觸摸女學生臀部，家長氣得po網...

三峽公車夜路輾斃遊蕩犬隻…駕駛沒查看直接逃逸被移送新北檢

新北動保處接獲三峽區橫溪派出所通報，於三峽區介壽路2段136巷口，發生遊蕩犬隻遭公車輾斃案件，犬隻當場死亡，然而公車駕駛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。