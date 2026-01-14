高雄6連霸議員爆財務糾紛又遭控簽賭 陳玫娟喊冤：選民服務被醜化

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

國民黨高雄左楠區6連霸市議員陳玫娟，去年底捲入跳票2千萬元財務糾紛，與債主對簿公堂，今天週刊報導，她疑似簽賭欠債，財務黑洞愈滾愈大，陳玫娟今天透過律師發出聲明駁斥，週刊所述皆為捕風捉影、惡意中傷，表示將蒐集證據，對週刊不實報導及指控依法追究法律責任。

去年底陳玫娟被爆借出名下40張支票給林姓女助理，林女以陳玫娟承攬工程需周轉現金為由，拿支票向施姓姊夫借2千多萬元，2023年全面跳票，施男提告，本月21日將宣判。

陳玫娟喊冤，表示林女是她在獅子會認識的友人，林女稱為幫籌措哥哥車禍撞死人和解金有資金周轉需求，她一時心軟借出數十張支票，結果本金加利息滾到2千2百多萬元，支票沒有林的背書，債主找上她討債，嘆「好人難為」。事後她也提告林女詐欺。

財務糾紛未釐清，鏡週刊今天報導，有地下簽賭組頭爆料，陳玫娟疑透過一名王姓女子簽賭，王女卻積欠地70多萬賭債失聯，因王女曾提供陳的存摺要求匯彩金給，懷疑王女欠賭債跑路與陳有關。

對遭控疑簽賭欠債，陳玫娟澄清，她從未簽賭，也不清楚王女財務狀況，整件事情覺得莫名其妙，當初王女買房，她只是借名登記、辦房貸，所以才把存摺、印章交給王女，欠債與她無關。

陳玫娟表示，王女一直拜託她借名登記，雙方約定5年後將房產過戶給王，房子依約過戶後，因重新申貸條件不佳，導致帳面上還是她在揹房貸，日前王女才告訴她會賣房還房貸，沒想到突然有人向她討賭債，她一頭霧水，無奈說是出於好意，未料惹得一身腥。

陳玫娟發出律師函強調，鏡週刊引述說法指她將賭債甩鍋王姓婦人，並就提供帳戶因之前借名登記而用於繳交房貸說詞不合理云云，純屬捕風捉影、惡意中傷，深感遺憾。

陳玫娟說，從政20多年來，競競業業，全心為民服務，居然遭人惡意操作，將單純的選民服務和基於朋友情誼的互助，硬化為涉及組頭簽賭，意圖抹黑中傷其個人形象。

面對此不實指控，她將以身作則遏止抹黑造謠之惡意中傷，對所有不實指控，已委請律師蒐集證據，依法追究其法律責任，以正視聽。

高雄市議員陳玫娟。圖／本報資料照
高雄市議員陳玫娟。圖／本報資料照
遭週刊爆料簽賭欠賭債，高雄市議員陳玫娟今天發聲明將提告週刊不實報導。圖／市議員陳玫娟提供
遭週刊爆料簽賭欠賭債，高雄市議員陳玫娟今天發聲明將提告週刊不實報導。圖／市議員陳玫娟提供
高雄市議員陳玫娟借友人40張支票周轉跳票，遭債主提告。圖／讀者提供
高雄市議員陳玫娟借友人40張支票周轉跳票，遭債主提告。圖／讀者提供

國民黨 議員 簽賭

