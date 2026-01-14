埔鹽鄉民代表鹹豬手摸女學生臀部 檢方起訴法官判決公訴不受理

彰化縣埔鹽鄉順天宮去年4月舉辦考生祈福活動時，竟爆發某鄉民代表在合照時涉嫌伸出鹹豬手，以手觸摸女學生臀部，家長氣得po網和報警，此鄉代卻說要「斬雞頭」自證清白，彰化地檢署後依「性騷擾防治法」將他起訴，不過最後雙方達成和解，家長撤回告訴，法院判決公訴不受理。

這件性騷疑雲去年在地方沸沸揚揚，一名家長氣噗噗在網路po文指出，順天宮舉辦考生祈福活動，學生與鄉代合照時，竟有某鄉代伸出魔爪從背後偷摸女學生臀部，都被後方男生看到，女學生還因此被男同學嘲笑，家長痛斥「代表你連15歲的小女生都不放過，你知道你這種行為會造成小女孩多大傷害嗎?」，家長也報警處理。

不過該名施姓鄉代事後在代表會公開表示他沒有性騷，他當時只是「協助引導學生拍照」，動作是自然碰觸，甚至喊話願意「斬雞頭」向神明發誓以證清白。