埔鹽鄉民代表鹹豬手摸女學生臀部 檢方起訴法官判決公訴不受理

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣埔鹽鄉順天宮去年4月舉辦考生祈福活動時，竟爆發某鄉民代表在合照時涉嫌伸出鹹豬手，以手觸摸女學生臀部，家長氣得po網和報警，此鄉代卻說要「斬雞頭」自證清白，彰化地檢署後依「性騷擾防治法」將他起訴，不過最後雙方達成和解，家長撤回告訴，法院判決公訴不受理。

這件性騷疑雲去年在地方沸沸揚揚，一名家長氣噗噗在網路po文指出，順天宮舉辦考生祈福活動，學生與鄉代合照時，竟有某鄉代伸出魔爪從背後偷摸女學生臀部，都被後方男生看到，女學生還因此被男同學嘲笑，家長痛斥「代表你連15歲的小女生都不放過，你知道你這種行為會造成小女孩多大傷害嗎?」，家長也報警處理。

不過該名施姓鄉代事後在代表會公開表示他沒有性騷，他當時只是「協助引導學生拍照」，動作是自然碰觸，甚至喊話願意「斬雞頭」向神明發誓以證清白。

檢方經調閱現場監視器畫面，及傳訊相關證人調查後，確認鄉代確實有將手滑向女學生臀部，因此將他起訴，不過近日鄉代與家長雙方達成和解，家長已撤回告訴。

埔鹽鄉順天宮去年舉辦考生祈福活動時，竟爆發某鄉民代表在合照時涉嫌以手觸摸女學生臀部，家長氣得po網和報警，鄉代卻說要「斬雞頭」自證清白，後來鄉代仍被檢方起訴。圖／民眾提供
埔鹽鄉順天宮去年舉辦考生祈福活動時，竟爆發某鄉民代表在合照時涉嫌以手觸摸女學生臀部，家長氣得po網和報警，鄉代卻說要「斬雞頭」自證清白，後來鄉代仍被檢方起訴。圖／民眾提供

性騷擾 鹹豬手

