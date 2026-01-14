三峽公車夜路輾斃遊蕩犬隻…駕駛沒查看直接逃逸被移送新北檢

新北動保處接獲三峽區橫溪派出所通報，於三峽區介壽路2段136巷口，發生遊蕩犬隻遭公車輾斃案件，犬隻當場死亡，然而公車駕駛未停車查看犬隻狀況或通報相關單位，逕自駛離現場，逃逸行為已涉嫌違反動物保護法第6條規定，動保處函請三峽分局移送地檢署辦理。

日前動保處接獲橫溪派出所通報，發現1輛公車於行駛過程中，輾斃1隻遊蕩犬隻，經派出所調閱周邊監視器畫面，鎖定肇事車牌號碼。

由監視器畫面初步了解，該犬隻於事故當下穿越雙向車道，涉案公車行經該路段時，雖有注意到犬隻並剎車減速，但仍持續前行並輾壓犬隻，事故發生後，駕駛亦未停車查看犬隻狀況或通報，即續行離開現場。犬隻慘死輪下過程經民眾目擊後通報警方，警方隨即通知動保處共同查處。

動保處表示，依據動保法第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，並依同法第25條第1款，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，處2年以下有期徒刑或拘役，併科罰金20萬元至200萬元，本案已涉及刑事責任，後續將由司法機關依法偵辦。