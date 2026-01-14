陸男在台賣北韓油畫稱「中朝非敵對」 不能驅逐出境但仍可能被遣返

以探親名義來台的陸籍男子殷長亮，非法經營「長亮畫廊」，還向北韓「萬壽臺」創作社進口油畫來台銷售，台北地院依資恐防制法判殷1年徒刑，併科罰金120萬元，執行完畢驅逐出境。殷認為量刑過重而上訴，台灣高等法院今辯論終結，審判長指殷非「外國人」，依兩岸人民關係條例規定不能驅逐出境，但行政機關是否遣返，不在法院管轄範圍。

來自吉林的殷長亮（39歲）2005年以探親名義來台，殷母寧淑云（已取得我國身分證）年輕時就嫁來台灣，殷的15歲、3歲的女兒也靠依親取得我國身分證，但現在都在中國大陸念書。殷目前無業，已離婚，女兒由對岸親戚照顧。

「萬壽臺」創作社館藏北韓上千名藝術家創作作品，由官方出保證書，被視為北韓政權發展的資金來源之一。聯合國安理會2017年8月5日將「萬壽臺」創作社列為制裁對象，法務部2018年也明令禁止以任何形式資助「萬壽臺」。

檢調2024年接獲檢舉，指在高雄市鼓山區經營畫廊的殷長亮，向客戶推銷「萬壽臺」創作社、「白虎畫廊」的畫作，查出畫廊登記負責人是殷的母親，殷並為台灣客戶向「萬壽臺」訂製畫家崔金哲、趙光國、金明國與李明勛的畫作，每幅訂價人民幣1千到3千元，殷獲利30萬元。

檢方認為，殷低價進口畫作、高價賣給我國人民，嚴重影響我國際形象，且使我國陷入遭聯合國或國際社會制裁、譴責的風險。

北院認為，殷長亮明知北韓為獨裁政治體制，「萬壽臺創作社」生產的畫作也是為該政權服務，為世界民主陣線國家制裁，卻為圖私利，間接提供北韓政府經濟上的援助，應予譴責。北院批殷長亮並非中華民國國民，不僅假藉探親之名來台非法經營公司，且事業對我國國際形象傷害重大，犯罪情節惡劣，考量他提供給北韓政府的經濟援助金額不是很大，在我國也無前科，予以減刑但不給緩刑。

北院也表示，台灣小國寡民，在國際政治現實下，為求國際社會公平對待，篳路藍縷，亟其艱辛，我國善意為殷長亮開啟國門允許他探親，他卻來台灣破壞我國國際形象，因此諭知刑後驅逐出境。

殷上訴，直稱「判太重」，尤其服刑完後就得離台，主張這與過去台灣高等法院、最高法院的見解不同。高院今開庭時，審判長詢問不知北韓被制裁嗎？殷答稱「確實不知情，很少注意這樣的事」。

殷長亮表示，自己的是「買空賣空」、「賺差價」，台灣客戶下單後，他再與大陸業者聯繫，由北韓供畫，一般來說能賺30%左右的價差。審判長詢問來台後是否有再到北韓？殷稱有再向北京的旅行社報名旅行團。

律師主張，大陸人士不清楚萬壽臺被列入法務部防制洗錢與打擊資恐專區網站，且「中國和朝鮮非敵對」，殷不知北韓被制裁，非惡意犯罪。律師並指過去有台灣人賣石油給北韓，刑度也沒那麼重，而畫廊裡的畫並非全來自萬壽臺，全部沒收也不合理，希望諭知緩刑。

殷長亮在最後陳述時表示「不會再犯了，會尊重台灣法律規定」，並認為藝術無國界，是單純的。