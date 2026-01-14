快訊

撤離是否失職？花蓮洪災19死案擴大偵辦 不排除調查中央

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮馬太鞍堰塞湖洪災釀19死、5人失蹤，花蓮地檢署今天上午搜索光復鄉長林清水住處、光復鄉公所等調閱撤離名冊、防災通報等物證，鄉長與張姓秘書帶離鄉公所。據了解，所有與馬太鞍溪堰塞湖警戒、監控與撤離相關單位，檢方都會調查，尤其撤離工作是調查的重點。

今天檢調到光復鄉公所，搜索辦公室包括保存戶冊、撤離通報等，搜索後將鄉長與秘書帶離鄉公所進一步問訊。初步了解，檢調災後持續蒐集相關事證，要調查發布警戒有依照規定與落實，也會檢視林保署、縣府等相關單位，也有可能會調查中央其他單位。

據悉，全案朝過失致死、偽造文書、廢弛職務釀成災害等方向偵辦，在撤離時，鄉公所要傳送撤離資料給縣府，再傳給中央，需釐清撤離資料有無不實登載，是否因此造成民眾罹難等。

不過，光復鄉公所1樓曾遭洪水與淤泥淹沒，許多資料毀損，不過鄉長辦公室在2樓未受災，檢調已將跟防災有關的資料都帶走調查。

花蓮馬太鞍堰塞湖洪災釀19死、5人失蹤，光復鄉長林清水今天被檢調調回調查。本報資料照片
花蓮馬太鞍堰塞湖洪災釀19死、5人失蹤，光復鄉長林清水今天被檢調調回調查。本報資料照片
花蓮光復鄉公所1樓曾被洪水淹沒，不過鄉長辦公室在2樓未受災，檢調已將跟防災有關的資料都帶走調查。本報資料照片
花蓮光復鄉公所1樓曾被洪水淹沒，不過鄉長辦公室在2樓未受災，檢調已將跟防災有關的資料都帶走調查。本報資料照片

