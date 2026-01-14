快訊

台中女性愛片網路瘋傳友人轉告「前男友發的」 他出庭辯：看不到臉

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名女子在2024年間，被朋友告知，她與周姓前男友的性愛片，在網路平台X流傳，女子氣得提告，一審審理後，法官判3月徒刑，可易科，周男不服上訴二審，他辯稱，上傳的影片「看不到臉，也無身體特徵」，女友發現後已經刪除，前女友卻不斷在網路攻擊他，請求輕判、給予緩刑，二審近日駁回，維持原判，全案確定。

檢警調查，周姓男子在2024年4月間，曾以手機拍攝自己與女友的性愛片，周男後來與女友分手後，未經女子同意，即在2024年6月間，將該段性愛影片，以自己的帳號，上傳到網路平台X（舊稱推特）個人頁面分享，讓不特定人可以瀏覽他與前女友的歡愛過程。

女子透過友人告知，才知周男外流性愛片，氣得找周男理論，周男也將影片下架，但女子仍提出妨害性隱私及不實性影像罪，檢方依法起訴，聲請簡易判決處刑。

台中地院簡易庭審理後，認定周男侵害告訴人身體自主隱私權，欠缺尊重他人隱私權的法治觀念，行為不當，但考慮到周男已坦認犯行，因被害人無意願才未達成調解，加上周無前科紀錄，考量此案的犯罪動機、手段等情狀後，依無故散布性影像，判刑3月，可易科9萬元。

周男不服上訴台中地院，周男抗辯，此案影像沒有顯示臉部，或可供辨識的身體特徵，且他接獲前女友表示不悅後，已即將影片刪除，但前女友卻不斷在通訊軟體、公開社群平台，對他發表情緒性、羞辱性的言論，他也不是單方面的加害者，請求法官考量雙方互動情形，給予從輕量刑或宣告緩刑。

法官審認，一審量刑在法定範圍內，無違法不當，周男在一審時，已提到此案影片未顯示臉部或身體特徵，一審已審酌相關情狀，予以量刑，因此周男上訴無理由，予以駁回，全案確定。

台中市周姓男子拍攝與女友性愛片，上傳網路平台，台中地院判他3月徒刑，全案確定。示意圖／Ingimage
台中市周姓男子拍攝與女友性愛片，上傳網路平台，台中地院判他3月徒刑，全案確定。示意圖／Ingimage

馬太鞍溪堰塞湖去年9月發生洪災，造成19人死亡5人失蹤。花蓮地檢署今天上午7時指揮檢調發動搜索，前往光復鄉長林清水住處、光復鄉公所等調閱撤離名冊、防災通報等物證，全案朝過失致死、廢弛職務等罪偵辦。但是過去會議記錄也顯示，中央撤離評估1小時內從600人暴增至8000人，兩套災害模擬落差大壓縮決策時程，地方被迫緊急動員、首採垂直避難，仍難避免災情。

