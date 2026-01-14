國道施工車流回堵 貨櫃車司機開定速連環撞釀1死4傷被判1年半

國道1號南下台南仁德服務區南側路段，去年5月7日深夜因姜姓男子駕駛貨櫃車未注意前方道路施工車流回堵，仍開定速追撞前方已煞停大貨車，致5輛大小車追撞，呂姓女子駕駛轎車遭夾擊當場死亡，姜稱當時鬼遮眼一時煞車不及才撞上，法官認他犯過失致人於死罪判刑1年半。

檢警調查，姜當晚駕駛營業貨櫃曳引車，從基隆港出發，沿國道1號南下高雄，晚間10時58分許，以車速定速模式行駛至南向335.3公里處外側車道該路段處外側車道時，竟疏未注意前方外側車道已因道路施工而車流回堵，未採取必要安全措施，仍持續以其設定車速定速前行，直接撞擊前方已煞車停止由蔡姓男子所駕駛營業大貨車。

蔡的大貨車又向前推撞由呂女所轎車後，再向前推撞由高姓男子所駕駛營業大貨車，高的大貨車再向前推撞由王姓男子所駕駛營業貨櫃曳引車，致呂女因頭部撞挫裂傷併開放性骨折，造成顱腦損傷併顱內出血而當場死亡。

此外，蔡姓大貨車司機及其車上蔡姓乘客、呂女轎車上蘇姓乘客、高姓大貨車司機等4人頭部外傷伴有意識喪失及全身多處擦挫傷。

台南地院指出，依姜的行車影像，可輕易看出他當時行駛外側車道，前方已有明顯回堵車流，卻未注意車前狀況、未採取任何安全措施，依其行車紀錄器顯示時間當日22時58分5秒為時速57公里、17秒為60公里、20秒為63公里、22秒即碰撞時車速為時速65公里。

因此可看出姜均以相近車速持續前行至發生碰撞，未有明顯減速煞車動作，並引發4輛大小車連環推撞，就本件交通事故發生顯有過失。

台南地院表示，姜以一過失駕車行為，同時致3名告訴人分別受有傷害、致呂女死亡，顯以一行為同時觸犯4罪名，從一重過失致死罪處斷。

台南地院審酌，姜身為職業駕駛人，所駕駛車輛為車體沉重貨櫃曳引車，若發生碰撞所造成危害性較高，在行經車流量大、車速較快國道1號高速公路時，本應提高警覺與注意力，對於前方明顯可看出回堵車流卻未有任何反應，仍以與原車速相當速度撞擊前方回堵車輛，疏未注意車前狀況、未採取任何安全措施過失情節嚴重。