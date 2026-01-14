快訊

將成獨夫全斗煥第二？南韓尹錫悅被求處死刑仍無悔意

115學測整理包／倒數衝刺！注意考場帶「尺」新規定 必考重點一次看

2026年首發全球最強護照排名！台灣名次揭曉 日韓打成平手

聽新聞
0:00 / 0:00

國道施工車流回堵 貨櫃車司機開定速連環撞釀1死4傷被判1年半

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

國道1號南下台南仁德服務區南側路段，去年5月7日深夜因姜姓男子駕駛貨櫃車未注意前方道路施工車流回堵，仍開定速追撞前方已煞停大貨車，致5輛大小車追撞，呂姓女子駕駛轎車遭夾擊當場死亡，姜稱當時鬼遮眼一時煞車不及才撞上，法官認他犯過失致人於死罪判刑1年半。

檢警調查，姜當晚駕駛營業貨櫃曳引車，從基隆港出發，沿國道1號南下高雄，晚間10時58分許，以車速定速模式行駛至南向335.3公里處外側車道該路段處外側車道時，竟疏未注意前方外側車道已因道路施工而車流回堵，未採取必要安全措施，仍持續以其設定車速定速前行，直接撞擊前方已煞車停止由蔡姓男子所駕駛營業大貨車。

蔡的大貨車又向前推撞由呂女所轎車後，再向前推撞由高姓男子所駕駛營業大貨車，高的大貨車再向前推撞由王姓男子所駕駛營業貨櫃曳引車，致呂女因頭部撞挫裂傷併開放性骨折，造成顱腦損傷併顱內出血而當場死亡。

此外，蔡姓大貨車司機及其車上蔡姓乘客、呂女轎車上蘇姓乘客、高姓大貨車司機等4人頭部外傷伴有意識喪失及全身多處擦挫傷。

台南地院指出，依姜的行車影像，可輕易看出他當時行駛外側車道，前方已有明顯回堵車流，卻未注意車前狀況、未採取任何安全措施，依其行車紀錄器顯示時間當日22時58分5秒為時速57公里、17秒為60公里、20秒為63公里、22秒即碰撞時車速為時速65公里。

因此可看出姜均以相近車速持續前行至發生碰撞，未有明顯減速煞車動作，並引發4輛大小車連環推撞，就本件交通事故發生顯有過失。

台南地院表示，姜以一過失駕車行為，同時致3名告訴人分別受有傷害、致呂女死亡，顯以一行為同時觸犯4罪名，從一重過失致死罪處斷。　

台南地院審酌，姜身為職業駕駛人，所駕駛車輛為車體沉重貨櫃曳引車，若發生碰撞所造成危害性較高，在行經車流量大、車速較快國道1號高速公路時，本應提高警覺與注意力，對於前方明顯可看出回堵車流卻未有任何反應，仍以與原車速相當速度撞擊前方回堵車輛，疏未注意車前狀況、未採取任何安全措施過失情節嚴重。

法官認為，姜過失駕駛行為造成前方4輛車輛繼續連環推撞嚴重車禍，導致蔡等3人受傷，呂女則當場死亡，造成無可挽救遺憾，並使家屬痛失至親。同時，姜有過失傷害、過失致死前科，犯後雖坦承犯行，與被害人均未就賠償金額達成共識，認姜犯過失致人於死罪判刑1年6月。　

呂女駕駛轎車遭夾擊全毀，當場死亡。肇事姜姓貨櫃車司機事後前往台南市立殯儀館向死者家屬致歉，聲稱當時鬼遮眼，一時煞車不及才撞上。圖／讀者提供
呂女駕駛轎車遭夾擊全毀，當場死亡。肇事姜姓貨櫃車司機事後前往台南市立殯儀館向死者家屬致歉，聲稱當時鬼遮眼，一時煞車不及才撞上。圖／讀者提供
國道1號南向台南仁德服務區南側路段，去年5月7日深夜因姜姓男子駕駛貨櫃車未注意前方道路施工車流回堵，仍開定速追撞前方已煞停大貨車，致5輛大小車追撞。圖／讀者提供
國道1號南向台南仁德服務區南側路段，去年5月7日深夜因姜姓男子駕駛貨櫃車未注意前方道路施工車流回堵，仍開定速追撞前方已煞停大貨車，致5輛大小車追撞。圖／讀者提供

死亡 台南 國道 車禍

延伸閱讀

台2線大貨車撞側翻占用車道 約2小時後拖離現場 恢復正常交通

出售軍事機密給大陸 美籍華裔海軍人員被判16年以上有期徒刑

限高4米！楊梅貨櫃車疑未注意高度 猛撞涵洞翻覆「倒地不起」

台南婦為閃違停車遭大貨車輾斃 2貨車司機各判刑6月

相關新聞

陸男在台賣北韓油畫稱「中朝非敵對」 不能驅逐出境但仍可能被遣返

以探親名義來台的陸籍男子殷長亮，非法經營「長亮畫廊」，還向北韓「萬壽臺」創作社進口油畫來台銷售，台北地院依資恐防制法判殷...

撤離是否失職？花蓮洪災19死案擴大偵辦 不排除調查中央

花蓮馬太鞍堰塞湖洪災釀19死、5人失蹤，花蓮地檢署今天上午搜索光復鄉長林清水住處、光復鄉公所等調閱撤離名冊、防災通報等物...

台中女性愛片網路瘋傳友人轉告「前男友發的」 他出庭辯：看不到臉

台中市一名女子在2024年間，被朋友告知，她與周姓前男友的性愛片，在網路平台X流傳，女子氣得提告，一審審理後，法官判3月...

高雄男殺死夫妻二審判死刑 法官千字討論死刑存廢「慎刑」非廢死

高雄男子吳龍滿前年9月15日早晨持刀殺害樓上羅姓鄰居夫妻檔，羅男與蔡女的兩名幼子目擊全程，一審吳龍滿被判處2個死刑，高雄...

三峽公車夜路輾斃遊蕩犬隻…駕駛沒查看直接逃逸被移送新北檢

新北動保處接獲三峽區橫溪派出所通報，於三峽區介壽路2段136巷口，發生遊蕩犬隻遭公車輾斃案件，犬隻當場死亡，然而公車駕駛...

馬太鞍溪堰塞湖洪災花檢發動搜索 撤離是否延誤成關鍵

馬太鞍溪堰塞湖去年9月發生洪災，造成19人死亡5人失蹤。花蓮地檢署今天上午7時指揮檢調發動搜索，前往光復鄉長林清水住處、光復鄉公所等調閱撤離名冊、防災通報等物證，全案朝過失致死、廢弛職務等罪偵辦。但是過去會議記錄也顯示，中央撤離評估1小時內從600人暴增至8000人，兩套災害模擬落差大壓縮決策時程，地方被迫緊急動員、首採垂直避難，仍難避免災情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。