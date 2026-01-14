高雄男殺死夫妻二審判死刑 法官千字討論死刑存廢「慎刑」非廢死

高雄男子吳龍滿前年9月15日早晨持刀殺害樓上羅姓鄰居夫妻檔，羅男與蔡女的兩名幼子目擊全程，一審吳龍滿被判處2個死刑，高雄高分院審理時，吳龍滿仍否認殺人，但合議庭根據事證，認定吳殺害兩條人命，今一致決維持死刑判決，吳龍滿視訊聽判，聽到維持原審死刑，只回一句「喔」。

二審合議庭隨即公布判死理由，合議庭認為，吳龍滿始終以拒絕或消極應訊態度並否認犯罪，接受屏安醫院鑑定過程中，還曾對鑑定人員以言詞及動作表達憤怒、威脅，可見他保持敵意面對本案偵審程序，難以期待一旦判決確定後，得以誠心接受判決所定刑罰，進而對自身行為產生特別預防或矯正功能。

合議庭認定，以吳龍滿狀況來說，極可能再因同一緣由引發不滿，參酌我國人口密集，客觀上應認他有再犯相類犯罪之可能性，考量他僅因生活細故即起意殺人，無教化可能，符合情節最嚴重犯罪，應判處死刑。

台灣因死刑存廢爭議多年，前年憲法法庭判決死刑合憲，但對於死刑判決更為嚴謹，此次合議庭作出死刑判決後，罕見在判決書中加入補充意見，強調法院職責在於審判，面對重大犯罪個案應否諭知死刑實屬無從迴避，因此充滿掙扎與挑戰。

合議庭意見中寫道「法官也是人，一旦脫下法袍，要不要贊成廢死，無非是個人意見，但面對個案審判，儘管難以完全摒除個人主觀想法，仍必須盡量避免受其影響，依憑證據暨法律原則加以解釋適用，這才是依法審判。」

合議庭認為，「前年憲法判決是表示『慎刑』，而非廢除死刑，因此面對罪無可赦的犯行，法官不該只因個人價值觀拒絕判處死刑，因為這不只是違法裁量，同時也違反平等原則，且對於其他相類犯罪，但情節較輕微的行為人而言也不公平。」

合議庭解釋，死刑存在的意義應是提醒法官謹慎為之，絕非一概拒絕適用，所謂「情節最重大之罪行」，應解釋為一種判斷標準，不是憑空假設未來可能存在更嚴重犯罪、再反推現有個案並非情節最重大之罪，更非坊間所曲解「在台灣，殺1、2個人不會判死刑」的偏頗結論。

對於「死刑是否過於殘酷」、「任何人是否有權剝奪另一個人生命」的判死論辯，合議庭意見書中闡述「死刑不免有國家殺人之譏，然而『被告殺人』與『判處被告死刑」本質屬二件事。」前者是個人犯罪行為，後者是執行國家法律，不容任意混淆。若以殺錯無法回頭作為不宣告死刑理由，是倒果為因，同樣也不應把「空泛的教化可能性」作為裁量理由。