馬太鞍溪堰塞湖洪災檢方大搜索 地方執行撤離是否延誤成為關鍵

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年9月潰決，造成19死、5失蹤，花蓮地檢署今天搜索光復鄉公所，撤離是否延誤成為關鍵。但是過去會議記錄也顯示，中央撤離評估1小時內從600人暴增至8千人，兩套災害模擬落差大壓縮決策時程，地方被迫緊急動員、首採垂直避難，仍難避免災情。

去年9月下旬樺加沙颱風來襲，花蓮縣政府代理秘書長饒忠、消防局與警察局等與中央開會。根據縣府提供的會議紀錄，9月21日下午3時，中央災害應變中心與縣府消防局、警察局視訊會議，內政部原採用林保署委託陽明交大團隊的模擬結果，當時評估須撤離245戶約600人，但同日下午4時許，內政部改採台灣大學團隊的最新模擬報告，推估潰堤波及範圍大幅擴張，撤離戶數暴增至1801戶、約8千人。

過去縣府指出，21日晚間7時才取得國家災害防救科技中心協助套圖，框列1801戶名單，並緊急協調國軍與地方公所展開強制撤離工作。隔日上午林保署發布紅色警戒，預警堰塞湖24小時內可能潰堤，縣府、鄉公所與國軍全面執行撤離。

花蓮縣消防局長吳兆遠曾回憶，21日晚間6時與內政部開會時，才驚覺撤離人數暴增13倍，「從600人變8千人，實在太突然，大家都很訝異，也根本沒有那麼多收容所」在討論中，中央提出「垂直避難」的做法，這也是花蓮第一次在重大災害前採這種避難模式。

吳說，中央委託的兩個學術團隊給出的模擬資訊落差太大，導致決策時間被壓縮，陽明交大的模擬範圍較小，後來台大團隊的模擬才比較接近實際狀況，「但真的是來得太晚」。

對於外界質疑地方反應不及，光復鄉公所過去回應，9月21日開始撤離，但公所人力不足，且多數居民認為堰塞湖穩定已久，也無立即風險，當時未能全部強制撤離。若中央能更早提供一致的評估數據與明確撤離指示，地方就能提早部署車輛、準備收容所。

光復鄉長林清水也曾說，9月22日堰塞湖發布紅色警戒，當天召開協調會議與村長會議，也緊急發布細胞簡訊，直到23日事發當天都還在撤離，但這次真的影響範圍太大，「百年沒遇過」，且垂直避難也很難確認居民有沒有都待在二樓，有可能下樓拿東西，或是跑出門未避難。