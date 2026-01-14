快訊

無安全裝備…他將徒手攀登台北101 賈永婕發聲：我的心臟好大啊！

伊朗斷網殺人！川普聯手馬斯克「恢復星鏈免費連線」突破軍規封鎖

桌球／林昀儒奪冠沒直播 陸媒看不下去：CCTV你風度在哪？

冠軍建材獨董、會計師巫永固 涉賣股避損近26萬 內線交易起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

上市公司冠軍建材獨董、會計師巫永固涉在2024年3月得知利空消息，涉親友帳戶賣出股票，規避損失25萬9620元。台北地檢署今偵結依內線交易法起訴，巫自白繳回犯罪所得，建請依法減輕其刑。

冠軍建材2024年3月28日發布重大訊息指出，公告冠軍112年第4季會計師出具保留意見，會計師未能接觸冠軍轉投資公司海鷗冠軍公司財務資訊，致無法對該等採用權益投資之金額取得足夠及適切之查核證據，因此本會計師無法判斷是須對該等金額做必要之調整。

起訴指出，獨董巫永固2024年3月13日前得知本案重大消息，為規避利空消息公開後造成股票下跌的損失，以2名親友的帳戶，在3月18日至22日分別賣出冠軍股票130張、168張，規避損失共計25萬9620元。台北地檢署認定，巫永固涉犯內線交易罪，依法起訴，偵查中自白並繳回25萬9620元，建請依法減輕其刑。

上市公司冠軍建材獨董、會計師巫永固涉以親友帳戶賣出股票規避損失，涉犯證券交易法內線交易罪。記者潘俊宏／攝影
上市公司冠軍建材獨董、會計師巫永固涉以親友帳戶賣出股票規避損失，涉犯證券交易法內線交易罪。記者潘俊宏／攝影

會計師 帳戶 內線交易

延伸閱讀

苗博雅指雙標「力挺、崇拜納粹」...羅智強求償500萬元 法院今開庭

有意角逐新科檢察長 26名資深檢察官名單曝光…

和泰車明日暫停交易 市場揣測有重大投資案

聚鼎科技爆內線交易 「創投大老」張忠本150萬交保後拔腿狂奔

相關新聞

天災人禍？花蓮馬太鞍堰塞湖洪災 檢大舉搜索光復鄉公所及鄉長住處

馬太鞍溪堰塞湖去年9月發生洪災，造成19人死亡5人失蹤。花蓮地檢署今天上午7時指揮檢調發動搜索，前往光復鄉長林清水住處、...

冷血行徑未改…吳龍滿當2童面殺死鄰居夫妻 二審判死只回一句「喔！」

高雄男子吳龍滿前年9月15日早晨持刀殺害樓上羅姓鄰居夫妻檔，羅男與蔡女的兩名幼子目擊全程，一審吳龍滿被判處2個死刑，高雄...

冠軍建材獨董、會計師巫永固 涉賣股避損近26萬 內線交易起訴

上市公司冠軍建材獨董、會計師巫永固涉在2024年3月得知利空消息，涉親友帳戶賣出股票，規避損失25萬9620元。台北地檢...

高雄男殺死夫妻二審判死刑 法官千字討論死刑存廢「慎刑」非廢死

高雄男子吳龍滿前年9月15日早晨持刀殺害樓上羅姓鄰居夫妻檔，羅男與蔡女的兩名幼子目擊全程，一審吳龍滿被判處2個死刑，高雄...

馬太鞍溪堰塞湖洪災檢方大搜索 地方執行撤離是否延誤成為關鍵

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年9月潰決，造成19死、5失蹤，花蓮地檢署今天搜索光復鄉公所，撤離是否延誤成為關鍵。但是過去會議記錄...

高雄男當2幼童面前殺死他們父母 手段凶殘二審今判2個死刑

高雄男子吳龍滿前年9月15日早晨持刀殺害樓上羅姓鄰居夫妻檔，羅男與蔡女的兩名幼子目擊全程，一審吳龍滿被判處2個死刑，高雄...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。