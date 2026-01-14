冠軍建材獨董、會計師巫永固 涉賣股避損近26萬 內線交易起訴
上市公司冠軍建材獨董、會計師巫永固涉在2024年3月得知利空消息，涉親友帳戶賣出股票，規避損失25萬9620元。台北地檢署今偵結依內線交易法起訴，巫自白繳回犯罪所得，建請依法減輕其刑。
冠軍建材2024年3月28日發布重大訊息指出，公告冠軍112年第4季會計師出具保留意見，會計師未能接觸冠軍轉投資公司海鷗冠軍公司財務資訊，致無法對該等採用權益投資之金額取得足夠及適切之查核證據，因此本會計師無法判斷是須對該等金額做必要之調整。
起訴指出，獨董巫永固2024年3月13日前得知本案重大消息，為規避利空消息公開後造成股票下跌的損失，以2名親友的帳戶，在3月18日至22日分別賣出冠軍股票130張、168張，規避損失共計25萬9620元。台北地檢署認定，巫永固涉犯內線交易罪，依法起訴，偵查中自白並繳回25萬9620元，建請依法減輕其刑。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言