冠軍建材獨董、會計師巫永固 涉賣股避損近26萬 內線交易起訴

上市公司冠軍建材獨董、會計師巫永固涉在2024年3月得知利空消息，涉親友帳戶賣出股票，規避損失25萬9620元。台北地檢署今偵結依內線交易法起訴，巫自白繳回犯罪所得，建請依法減輕其刑。

冠軍建材2024年3月28日發布重大訊息指出，公告冠軍112年第4季會計師出具保留意見，會計師未能接觸冠軍轉投資公司海鷗冠軍公司財務資訊，致無法對該等採用權益投資之金額取得足夠及適切之查核證據，因此本會計師無法判斷是須對該等金額做必要之調整。