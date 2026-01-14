救護車路口碰撞病患傷重不治 嘉義男未避讓遭判6月緩刑2年
嘉義呂姓男子去年駕駛小客車與民間救護車於路口發生擦撞，造成救護車內丁姓婦人嚴重頭部外傷，送醫不治，呂男坦承肇事並與家屬達成和解，嘉義地院依過失致人於死罪，判處有期徒刑6個月，得易科罰金，緩刑2年。
判決書表示，去年1月9日下午3時46分，呂男駕駛小客車行經嘉義縣某路口時，未依規定避讓執行緊急任務中的民間救護車，兩車在交岔路口發生碰撞。救護車當時搭載病患丁婦及護理師，事故造成丁婦嚴重頭部外傷等傷勢，送醫搶救，仍於同日下午不治身亡。
判決指出，事發時天候晴朗、路況良好，呂男本應注意現場已有救護車鳴笛執勤，卻疏未減速禮讓而貿然直行，構成過失。法院認定，雖然救護車也有紅燈進入路口與超速情形，另案仍在審理中，但鑑定結果確認呂男同為肇事因素之一，依法成立過失致死罪。
法院審酌，呂男肇事後在警方尚未發覺前即承認肇事，符合自首要件，依法減輕其刑。犯後態度尚可，已與被害人家屬達成調解，考量過失情節、個人背景及無前科紀錄，量處有期徒刑6月，得易科罰金，並宣告緩刑2年。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言