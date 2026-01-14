救護車路口碰撞病患傷重不治 嘉義男未避讓遭判6月緩刑2年

嘉義呂姓男子去年駕駛小客車與民間救護車於路口發生擦撞，造成救護車內丁姓婦人嚴重頭部外傷，送醫不治，呂男坦承肇事並與家屬達成和解，嘉義地院依過失致人於死罪，判處有期徒刑6個月，得易科罰金，緩刑2年。

判決書表示，去年1月9日下午3時46分，呂男駕駛小客車行經嘉義縣某路口時，未依規定避讓執行緊急任務中的民間救護車，兩車在交岔路口發生碰撞。救護車當時搭載病患丁婦及護理師，事故造成丁婦嚴重頭部外傷等傷勢，送醫搶救，仍於同日下午不治身亡。

判決指出，事發時天候晴朗、路況良好，呂男本應注意現場已有救護車鳴笛執勤，卻疏未減速禮讓而貿然直行，構成過失。法院認定，雖然救護車也有紅燈進入路口與超速情形，另案仍在審理中，但鑑定結果確認呂男同為肇事因素之一，依法成立過失致死罪。