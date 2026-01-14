快訊

天災人禍？花蓮馬太鞍堰塞湖洪災 檢大舉搜索光復鄉公所及鄉長住處

美國丹麥選一個！格陵蘭總理選它原因曝 川普狠嗆「你哪位？」

洛鞍颱風最快明天生成！賈新興曝侵台機率 下周冷氣團再襲

救護車路口碰撞病患傷重不治 嘉義男未避讓遭判6月緩刑2年

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義呂姓男子去年駕駛小客車與民間救護車於路口發生擦撞，造成救護車內丁姓婦人嚴重頭部外傷，送醫不治，呂男坦承肇事並與家屬達成和解，嘉義地院依過失致人於死罪，判處有期徒刑6個月，得易科罰金，緩刑2年。

判決書表示，去年1月9日下午3時46分，呂男駕駛小客車行經嘉義縣某路口時，未依規定避讓執行緊急任務中的民間救護車，兩車在交岔路口發生碰撞。救護車當時搭載病患丁婦及護理師，事故造成丁婦嚴重頭部外傷等傷勢，送醫搶救，仍於同日下午不治身亡。

判決指出，事發時天候晴朗、路況良好，呂男本應注意現場已有救護車鳴笛執勤，卻疏未減速禮讓而貿然直行，構成過失。法院認定，雖然救護車也有紅燈進入路口與超速情形，另案仍在審理中，但鑑定結果確認呂男同為肇事因素之一，依法成立過失致死罪。

法院審酌，呂男肇事後在警方尚未發覺前即承認肇事，符合自首要件，依法減輕其刑。犯後態度尚可，已與被害人家屬達成調解，考量過失情節、個人背景及無前科紀錄，量處有期徒刑6月，得易科罰金，並宣告緩刑2年。

嘉義地院宣判救護車碰撞致死案，小客車駕駛過失致死判6月。圖／本報資料照片
嘉義地院宣判救護車碰撞致死案，小客車駕駛過失致死判6月。圖／本報資料照片

救護車 嘉義 病患 車禍

延伸閱讀

台中健身房正妹手機放桌上...與男友恩愛片意外洩漏 涉案男賠償獲緩刑

百歲人瑞倒地失去呼吸心跳 救護車抵達前「4人接力做CPR」救回性命

恐嚇京華城案11名檢察官…今判緩刑 判決理由曝光

陳怡君遭判7年10個月 民進黨廉政會2月開鍘…將祭停權「形同無法選議員」

相關新聞

天災人禍？花蓮馬太鞍堰塞湖洪災 檢大舉搜索光復鄉公所及鄉長住處

馬太鞍溪堰塞湖去年9月發生洪災，造成19人死亡5人失蹤。花蓮地檢署今天上午7時指揮檢調發動搜索，前往光復鄉長林清水住處、...

冷血行徑未改…吳龍滿當2童面殺死鄰居夫妻 二審判死只回一句「喔！」

高雄男子吳龍滿前年9月15日早晨持刀殺害樓上羅姓鄰居夫妻檔，羅男與蔡女的兩名幼子目擊全程，一審吳龍滿被判處2個死刑，高雄...

高雄男當2幼童面前殺死他們父母 手段凶殘二審今判2個死刑

高雄男子吳龍滿前年9月15日早晨持刀殺害樓上羅姓鄰居夫妻檔，羅男與蔡女的兩名幼子目擊全程，一審吳龍滿被判處2個死刑，高雄...

汽機車飆上台72線罰很大！苗警移送4人法辦 查扣2車開4張罰單

台72線苗栗縣公館鄉、銅鑼鄉路段上個月14日有多輛汽、機車聚集競速，警方循線日前拘提4人到案，依公共危險罪嫌移送法辦，另...

恐嚇京華城案檢察官 臉書版主緩刑

臉書「迷因台式民主」版主戴瑞甯在粉專刊登京華城案承辦檢察官姓名、照片加上血痕，網友林惠珠轉傳遭訴，台北地方法院審理時兩人...

高齡被註銷駕照仍開車釀4單車騎士受傷 老翁辯「有一點點責任」

年逾八旬張姓老翁因高齡被註銷駕照仍開車外出，民國113年9月右轉時先撞傷自行車騎士，緊跟在後的郭姓等3名自行車騎士陸續追...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。