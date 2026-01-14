冷血行徑未改…吳龍滿當2童面殺死鄰居夫妻 二審判死只回一句「喔！」
高雄男子吳龍滿前年9月15日早晨持刀殺害樓上羅姓鄰居夫妻檔，羅男與蔡女的兩名幼子目擊全程，一審吳龍滿被判處2個死刑，高雄高分院審理時，吳龍滿仍否認殺人，但合議庭根據事證，認定吳殺害兩條人命，今一致決維持死刑判決，吳龍滿視訊聽判，聽到維持原審死刑，只回一句「喔」。
前年9月15日上午，住苓雅區武廟路某大樓的吳龍滿，持水果刀從逃生梯走到樓上，當時35歲蔡女正要送兩名孩子上學，吳男直接走進客廳，砍刺蔡女5刀致命。
吳男接著走進主臥房，看到36歲羅男還在床上睡覺，不顧現場有兩名幼童，一見羅男就朝他胸腹等部位刺殺8刀，羅也當場死亡。當時羅男、蔡女兩名幼子目睹父母被殺害經過，成此案「唯二」目擊證人。
吳龍滿在一審均行使緘默權，行凶後都拒絕聘請律師，心理素質十分穩定，地院合議庭依兩個殺人罪，判吳龍滿死刑。
高雄高分院審理時，吳龍滿態度仍十分冷靜，他質疑羅姓夫婦2名小孩證詞，聲請兩名目擊的幼童作證，還稱「怎麼到法庭，別人說得都合理？小孩說的都是真的？我要求依定要傳2人過來」。
法官最後當庭諭知不再傳兩名幼童作證，吳龍滿則做無罪答辯，還稱警方密錄器經過剪接，但合議庭根據檢警採集事證，認定吳龍滿殺死羅男、蔡女二人，因手段凶殘，以符合情節重大之罪，維持死刑原判。
