高雄男當2幼童面前殺死他們父母 手段凶殘二審今判2個死刑

高雄男子吳龍滿前年9月15日早晨持刀殺害樓上羅姓鄰居夫妻檔，羅男與蔡女的兩名幼子目擊全程，一審吳龍滿被判處2個死刑，高雄高分院審理時，吳龍滿仍否認殺人，還稱警方證據及兩名幼童指述有誤，但合議庭根據事證，認定吳殺害兩條人命，一致決維持死刑判決。

前年9月15日上午，住苓雅區武廟路某大樓的吳龍滿，持水果刀從逃生梯走到樓上，當時35歲蔡女正要送兩名孩子上學，吳男直接走進客廳，砍刺蔡女5刀致命。

吳男接著走進主臥房，看到36歲羅男還在床上睡覺，不顧現場有兩名幼童，一見羅男就朝他胸腹等部位刺殺8刀，羅也當場死亡。當時羅男、蔡女兩名幼子目睹父母被殺害經過，成此案「唯二」目擊證人。

吳龍滿在一審均行使緘默權，行凶後都拒絕聘請律師，心理素質十分穩定，地院合議庭依兩個殺人罪，判吳龍滿死刑。

高雄高分院審理時，吳龍滿態度仍十分冷靜，他質疑羅姓夫婦2名小孩證詞，聲請兩名目擊的幼童作證，還稱「怎麼到法庭，別人說得都合理？小孩說的都是真的？我要求一定要傳2人過來」。

蔡女父親的委任律師則指吳龍滿不僅殺了兩名幼子父母，堅持要傳在場目擊的孩子作證，根本是想要從「心理上」再殺了2孩童，可見他毫無悔意，態度極為惡劣，要求維持原審死刑判決。