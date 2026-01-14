快訊

高雄男當2幼童面前殺死他們父母 手段凶殘二審今判2個死刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄男子吳龍滿前年9月15日早晨持刀殺害樓上羅姓鄰居夫妻檔，羅男與蔡女的兩名幼子目擊全程，一審吳龍滿被判處2個死刑，高雄高分院審理時，吳龍滿仍否認殺人，還稱警方證據及兩名幼童指述有誤，但合議庭根據事證，認定吳殺害兩條人命，一致決維持死刑判決。

前年9月15日上午，住苓雅區武廟路某大樓的吳龍滿，持水果刀從逃生梯走到樓上，當時35歲蔡女正要送兩名孩子上學，吳男直接走進客廳，砍刺蔡女5刀致命。

吳男接著走進主臥房，看到36歲羅男還在床上睡覺，不顧現場有兩名幼童，一見羅男就朝他胸腹等部位刺殺8刀，羅也當場死亡。當時羅男、蔡女兩名幼子目睹父母被殺害經過，成此案「唯二」目擊證人。

吳龍滿在一審均行使緘默權，行凶後都拒絕聘請律師，心理素質十分穩定，地院合議庭依兩個殺人罪，判吳龍滿死刑。

高雄高分院審理時，吳龍滿態度仍十分冷靜，他質疑羅姓夫婦2名小孩證詞，聲請兩名目擊的幼童作證，還稱「怎麼到法庭，別人說得都合理？小孩說的都是真的？我要求一定要傳2人過來」。

蔡女父親的委任律師則指吳龍滿不僅殺了兩名幼子父母，堅持要傳在場目擊的孩子作證，根本是想要從「心理上」再殺了2孩童，可見他毫無悔意，態度極為惡劣，要求維持原審死刑判決。

法官最後當庭諭知不再傳兩名幼童作證，吳龍滿則做無罪答辯，還稱警方密錄器經過剪接，但合議庭根據檢警採集事證，認定吳龍滿殺死羅男、蔡女二人，因手段凶殘，以符合情節重大之罪，維持死刑原判。

高雄男子吳龍滿因認為樓上製造樓層噪音，刺死樓上鄰居羅姓夫婦，二審維持原審死刑判決。本報資料照片
高雄男子吳龍滿因認為樓上製造樓層噪音，刺死樓上鄰居羅姓夫婦，二審維持原審死刑判決。本報資料照片

死刑 殺人 小孩

相關新聞

天災人禍？花蓮馬太鞍堰塞湖洪災 檢大舉搜索光復鄉公所及鄉長住處

馬太鞍溪堰塞湖去年9月發生洪災，造成19人死亡5人失蹤。花蓮地檢署今天上午7時指揮檢調發動搜索，前往光復鄉長林清水住處、...

汽機車飆上台72線罰很大 苗警移送4人法辦 查扣2車開4張罰單

台72線苗栗縣公館鄉、銅鑼鄉路段上個月14日有多輛汽、機車聚集競速，警方循線日前拘提4人到案，依公共危險罪嫌移送法辦，另...

恐嚇京華城案檢察官 臉書版主緩刑

臉書「迷因台式民主」版主戴瑞甯在粉專刊登京華城案承辦檢察官姓名、照片加上血痕，網友林惠珠轉傳遭訴，台北地方法院審理時兩人...

高齡被註銷駕照仍開車釀4單車騎士受傷 老翁辯「有一點點責任」

年逾八旬張姓老翁因高齡被註銷駕照仍開車外出，民國113年9月右轉時先撞傷自行車騎士，緊跟在後的郭姓等3名自行車騎士陸續追...

