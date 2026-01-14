汽機車飆上台72線罰很大 苗警移送4人法辦 查扣2車開4張罰單

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

台72線苗栗縣公館鄉、銅鑼鄉路段上個月14日有多輛汽、機車聚集競速，警方循線日前拘提4人到案，依公共危險罪嫌移送法辦，另查扣1輛改裝機車、1輛載運機車小貨車，開出危險駕駛等4張違規罰單，並移請環保、監理單位處罰噪音，飆車付出嚴重代價。

苗栗警察分局上個月14日凌晨4點多接獲報案，台72線公館鄉石圍墻至銅鑼鄉客屬大橋路段，多輛汽、機車聚集疑似有競速違序行為，警方調派優勢快打警力處置，初步調查，參與飆車人員以通訊軟體相約，以小貨車載運改裝無牌機到台72線占據車道競速。

警方科技偵查，過濾掌握情資，蒐集相關事證，報請苗栗地檢署檢察官指揮，今年1月8日持搜索票及拘票，兵分3路前往台中市改裝車行搜索拘提，共拘提4人到案，查扣涉案1輛小貨車及1輛改裝機車，全案依公共危險罪移送法辦。

此外，警方依道路交通管理處罰條例，告發危險駕車、變更車體，及無照駕駛4張違規罰單，並移請苗栗縣政府環保局依噪音管制法開罰，及監理機關臨時檢驗，透過檢、警、監、環四方合作多重打擊。

苗栗分局表示，苗栗交通四通八達，風景優美多山，歡迎民眾到此觀光旅遊，但絕不容許成為危險競速場所，將以最嚴格的手段持續執法，讓飆仔付出慘痛代價。

台72線苗栗縣公館鄉、銅鑼鄉路段上個月14日凌晨有多輛汽、機車聚集飆車,警方循線日前拘提4人到案。圖／苗栗警察分局提供
台72線苗栗縣公館鄉、銅鑼鄉路段上個月14日凌晨有多輛汽、機車聚集飆車，警方循線日前拘提4人到案。圖／苗栗警察分局提供
台72線苗栗縣公館鄉、銅鑼鄉路段上個月14日凌晨有多輛汽、機車聚集飆車，警方循線日前拘提4人到案。圖／苗栗警察分局提供
台72線苗栗縣公館鄉、銅鑼鄉路段上個月14日凌晨有多輛汽、機車聚集飆車，警方循線日前拘提4人到案。圖／苗栗警察分局提供
台72線苗栗縣公館鄉、銅鑼鄉路段上個月14日凌晨有多輛汽、機車聚集飆車，警方循線日前拘提4人到案。圖／苗栗警察分局提供
台72線苗栗縣公館鄉、銅鑼鄉路段上個月14日凌晨有多輛汽、機車聚集飆車，警方循線日前拘提4人到案。圖／苗栗警察分局提供

