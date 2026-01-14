恐嚇京華城案檢察官 臉書版主緩刑

戴瑞甯（中）昨在家人陪同下到庭聽判。記者王聖藜／攝影 臉書「迷因台式民主」版主戴瑞甯在粉專刊登京華城案承辦檢察官姓名、照片加上血痕，網友林惠珠轉傳遭訴，台北地方法院審理時兩人認罪，法官昨依違反個資法判戴徒刑六月，得易科罰金十八萬元，向公庫支付十萬元，判林女徒刑五月，得易科罰金十五萬元，向公庫支付八萬元；均緩刑二年。

戴瑞甯昨在家人陪同下現身聽判，對媒體詢問表示「謝謝關心」，林惠珠未現身。北檢表示，收到判決書後研議是否上訴。

檢方起訴時指出，兩人造成司法人員執行職務時內心巨大壓力及人身安全疑慮，嚴重挑戰司法威信，並在社會上造成民眾惴惴不安，危害社會秩序甚鉅，惡性非輕，建請量處戴七月以上刑度，林六月刑度。判決與檢方求刑差距不小。

戴瑞寧的「迷因台式民主」粉專長期關注京華城案發展，戴不滿二○二五年七月一日京華城案被告、台北市前副市長彭振聲妻子身亡，七月二日製作含有十一名檢察官職稱、姓名及照片且沾有血跡的合成圖刊登，照片上方載明「記住他們的名字跟臉」。

林惠珠在粉專下載合成圖並附上「命債，命還」字眼，轉傳到社群媒體Thread上，檢方查辦，偵查中羈押兩人。

法院開庭時戴瑞甯認罪，表示合成檢察官與血跡噴濺的圖，是出於對彭振聲妻子身亡的憤慨，願意道歉，希望法官判緩刑。林惠珠坦承犯行，表示要為情緒轉發、貼文致歉，希望法官給緩刑機會。

判決指出，兩人審理中坦認犯行，表達願意和解之意，非無悔意，審酌均無前科，且只有檢察官姜長志一人提出告訴，且偵查中表示若兩人願認罪，希望分別支付十萬元給社福機構。緩刑目的在獎勵自新，法院有自由裁量職權。