翹孤輪、站著騎機車路口監視器全都錄 男子耍帥下場慘了
彰化縣郭姓男子去年4月間騎機車，先後以「翹孤輪」、站立車上的方式騎車，用路人見狀報警，警方調閱路口監視器依法舉發。彰化地方法院審結，依犯妨害公眾往來安全罪，處有期徒刑4月，以易科罰金。可上訴。
判決書指出，郭男去年4月某日深夜騎機車行經花壇鄉東外環路與東彰北路口，以「翹孤輪」方式騎車，翌日凌晨1點多行駛埔心鄉144縣道時，改以站立方式騎機車，用路人目擊後報警，警方調閱監視器影像，通知郭男到案說明，他承坦不諱。
彰化地方法院法官審酌，他已成年，竟不顧自己與其他用路人不特定公眾的生命、身體及財產安全，先後以「翹孤輪」、站立方式騎機車，對公眾往來安全已生顯著的危險，如因此肇禍，將造成嚴重後果，可見他顯然漠視交通安全規則，情節匪淺，應予責難。
法官惟考量他犯後坦承犯行、家庭經濟狀況勉持等一切情狀，量處如主文所示之刑並諭知易科罰金之折算標準。
