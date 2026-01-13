高齡被註銷駕照仍開車釀4單車騎士受傷 老翁辯「有一點點責任」

高齡長者開車示意圖。圖／ingimage

年逾八旬張姓老翁因高齡被註銷駕照仍開車外出，民國113年9月右轉時先撞傷自行車騎士，緊跟在後的郭姓等3名自行車騎士陸續追撞倒地，都受到擦挫傷，最嚴重的右鎖骨肩峰脫位。彰化地方法院審結，依犯駕照經註銷駕車犯過失傷害罪，判處張翁拘役55日，得易科罰金。

判決書指出，張翁民國107年3月因高齡被註銷駕照，仍照樣開車趴趴走，民國113年9月開車外出，未注意禮讓行進中的車輛優先通行等交通路況，直接駛入車道和右轉，與先騎過來的自行車碰撞，楊姓騎士倒地，緊跟在後的郭姓等3名自行車騎士未保持安全距離致煞車及而陸續追撞倒地。

張翁否認犯行，辯稱「我有打方向燈，自行車騎士應該有看到我，我沒有過失」等語，後來辯論時則稱「我有一點點責任」等語，張翁的兒子為父親辯稱「父親不知道駕照遭註銷」等語，張翁另一個兒子為父親辯稱「父親有打方向燈才起步，但因年事已高，所以對來車才沒看的很清楚」等語。

彰化地院審酌，張翁駕照被註銷多年，仍駕車上路，本駕駛車輛本應小心謹慎以維護自身及他人的生命身體安全，竟因過失肇至發生本件車禍，實有不該，再考量犯後仍稱其僅負一點點責任，難認確有悔意，犯後態度非佳，自行車騎士未保持安全距離而受傷，張翁量刑因素略為調降，暨考量張翁一切生活情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金的折算標準，以資懲儆。