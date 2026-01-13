快訊

高齡被註銷駕照仍開車釀4單車騎士受傷 老翁辯「有一點點責任」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

高齡長者開車示意圖。圖／ingimage
年逾八旬張姓老翁因高齡被註銷駕照仍開車外出，民國113年9月右轉時先撞傷自行車騎士，緊跟在後的郭姓等3名自行車騎士陸續追撞倒地，都受到擦挫傷，最嚴重的右鎖骨肩峰脫位。彰化地方法院審結，依犯駕照經註銷駕車犯過失傷害罪，判處張翁拘役55日，得易科罰金。

判決書指出，張翁民國107年3月因高齡被註銷駕照，仍照樣開車趴趴走，民國113年9月開車外出，未注意禮讓行進中的車輛優先通行等交通路況，直接駛入車道和右轉，與先騎過來的自行車碰撞，楊姓騎士倒地，緊跟在後的郭姓等3名自行車騎士未保持安全距離致煞車及而陸續追撞倒地。

張翁否認犯行，辯稱「我有打方向燈，自行車騎士應該有看到我，我沒有過失」等語，後來辯論時則稱「我有一點點責任」等語，張翁的兒子為父親辯稱「父親不知道駕照遭註銷」等語，張翁另一個兒子為父親辯稱「父親有打方向燈才起步，但因年事已高，所以對來車才沒看的很清楚」等語。

彰化地院審酌，張翁駕照被註銷多年，仍駕車上路，本駕駛車輛本應小心謹慎以維護自身及他人的生命身體安全，竟因過失肇至發生本件車禍，實有不該，再考量犯後仍稱其僅負一點點責任，難認確有悔意，犯後態度非佳，自行車騎士未保持安全距離而受傷，張翁量刑因素略為調降，暨考量張翁一切生活情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金的折算標準，以資懲儆。

自行車 駕照 彰化

相關新聞

檢舉違停竟肉身擋兩車還拒絕警拉走 裝潢工被判拘役百日

彰化縣陳姓男子酒後走進警察分駐所檢舉違停，帶員警到馬路邊，以肉身先後阻攔1輛轎車、1輛員林客運公車的通行，員警要拉他離開...

翹孤輪、站著騎機車路口監視器全都錄 男子耍帥下場慘了

彰化縣郭姓男子去年4月間騎機車，先後以「翹孤輪」、站立車上的方式騎車，用路人見狀報警，警方調閱路口監視器依法舉發。彰化地...

清潔萬能粉洗不乾淨！販售者被控詐欺 檢方送驗法院判決曝

陳姓男子隨機向雜貨店推銷「清潔萬能粉」，佯稱這是鐵工廠專用清潔粉，推銷過程中不詳男子當場購買兩包，陳姓店主誤信清潔效果極...

中校營長「迷戀酒店女」偽造父親訃聞請喪假 現已退伍又離婚還遭判刑

新北市後備旅步兵第一營中校營長吳明澤沉迷酒店、在外積欠龐大債務而無心工作，3年前偽造父親訃聞「騙假」，事情曝光後又擅自不...

南市社會局長照中心女承辦人詐領輔具補助款近5年 貪汙近5千萬元遭訴

台南市社會局長照管理中心陳姓女約用人員利用衛福部系統與台南市府系統未完整介接，無法查核等漏洞，與醫療業者聯手假造辦理長照...

