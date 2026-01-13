檢舉違停竟肉身擋兩車還拒絕警拉走 裝潢工被判拘役百日

彰化縣陳姓男子酒後走進警察分駐所檢舉違停，帶員警到馬路邊，以肉身先後阻攔1輛轎車、1輛員林客運公車的通行，員警要拉他離開被拉傷手指。彰化地方法院審結，判處陳男應執行拘役100天，得易科罰金。可上訴。

判決書表示，陳男去年（民國114年）8月間在友人住處飲酒，請友人載到市區，隨後乘著酒意走進警察分駐所表示要檢舉違停，分駐所長指派巡佐要陳男具體指明違停地點，陳男因酒後情緒失控，竟帶員警到斗苑路與建興路交岔路口的機車停等區，以肉身阻攔一輛轎車。

陳男又走到路口行人穿越道上蹲、立、坐、臥，擺出各種姿態，再以肉身阻攔一輛員林客運公車通行，以此非法方式致生公眾往來的危險。分駐所副所長出來見狀，找員警上前告誡陳男，並欲帶他離開路口，陳男竟拉扯副所長致手指挫傷，分駐所員警合力把他拉到路旁讓道路車輛恢復安全通行。

彰化地院審結，陳男無視其他用路人的駕車權利及路權，罔顧公眾交通往來安全，顯然欠缺尊重用路人生命安全的觀念，後又無視員警前往制止，竟漠視國家八權力行使，手法造成員警傷害，所為均非可取，考量陳男犯後態度、犯罪動機等，兼衡智識程度、從事裝潢業、生活狀況等一切情狀，依犯妨害公眾往來安全罪、妨害公務執行罪，判處應執行拘役100天，並諭知易科罰金之折算標準。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康