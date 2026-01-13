快訊

台大拆陳奇祿故居 遭護樹團體指控「會勘前砍樹」…校方澄清說明

嚴爵當爸了！女兒名字曝光 親曬抱寶寶影片：歡迎來到新的世界

台中健身房正妹手機放桌上...與男友恩愛片意外洩漏 涉案男賠償獲緩刑

聽新聞
0:00 / 0:00

檢舉違停竟肉身擋兩車還拒絕警拉走 裝潢工被判拘役百日

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣陳姓男子酒後走進警察分駐所檢舉違停，帶員警到馬路邊，以肉身先後阻攔1輛轎車、1輛員林客運公車的通行，員警要拉他離開被拉傷手指。彰化地方法院審結，判處陳男應執行拘役100天，得易科罰金。可上訴。

判決書表示，陳男去年（民國114年）8月間在友人住處飲酒，請友人載到市區，隨後乘著酒意走進警察分駐所表示要檢舉違停，分駐所長指派巡佐要陳男具體指明違停地點，陳男因酒後情緒失控，竟帶員警到斗苑路與建興路交岔路口的機車停等區，以肉身阻攔一輛轎車。

陳男又走到路口行人穿越道上蹲、立、坐、臥，擺出各種姿態，再以肉身阻攔一輛員林客運公車通行，以此非法方式致生公眾往來的危險。分駐所副所長出來見狀，找員警上前告誡陳男，並欲帶他離開路口，陳男竟拉扯副所長致手指挫傷，分駐所員警合力把他拉到路旁讓道路車輛恢復安全通行。

彰化地院審結，陳男無視其他用路人的駕車權利及路權，罔顧公眾交通往來安全，顯然欠缺尊重用路人生命安全的觀念，後又無視員警前往制止，竟漠視國家八權力行使，手法造成員警傷害，所為均非可取，考量陳男犯後態度、犯罪動機等，兼衡智識程度、從事裝潢業、生活狀況等一切情狀，依犯妨害公眾往來安全罪、妨害公務執行罪，判處應執行拘役100天，並諭知易科罰金之折算標準。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

彰化縣一名裝潢工走進警察分駐所檢舉違停，帶員警到馬路上，竟肉身擋下兩車，彰化地方法院依涉犯妨害公眾往來安全罪、妨害公務執行兩罪，判處拘役100天。記者簡慧珍／攝影
彰化縣一名裝潢工走進警察分駐所檢舉違停，帶員警到馬路上，竟肉身擋下兩車，彰化地方法院依涉犯妨害公眾往來安全罪、妨害公務執行兩罪，判處拘役100天。記者簡慧珍／攝影

違停 警察

延伸閱讀

防火巷停車爭議再起 安全原則與使用需求衝突

台南婦為閃違停車遭大貨車輾斃 2貨車司機各判刑6月

到校溝通爆口角 家長對老師潑水、罵光頭遭判拘役10天

休旅車逆向行駛違停後前立委邱毅下車 大安分局將通知駕駛到案說明

相關新聞

檢舉違停竟肉身擋兩車還拒絕警拉走 裝潢工被判拘役百日

彰化縣陳姓男子酒後走進警察分駐所檢舉違停，帶員警到馬路邊，以肉身先後阻攔1輛轎車、1輛員林客運公車的通行，員警要拉他離開...

高齡被註銷駕照仍開車釀4單車騎士受傷 老翁辯「有一點點責任」

年逾八旬張姓老翁因高齡被註銷駕照仍開車外出，民國113年9月右轉時先撞傷自行車騎士，緊跟在後的郭姓等3名自行車騎士陸續追...

翹孤輪、站著騎機車路口監視器全都錄 男子耍帥下場慘了

彰化縣郭姓男子去年4月間騎機車，先後以「翹孤輪」、站立車上的方式騎車，用路人見狀報警，警方調閱路口監視器依法舉發。彰化地...

清潔萬能粉洗不乾淨！販售者被控詐欺 檢方送驗法院判決曝

陳姓男子隨機向雜貨店推銷「清潔萬能粉」，佯稱這是鐵工廠專用清潔粉，推銷過程中不詳男子當場購買兩包，陳姓店主誤信清潔效果極...

中校營長「迷戀酒店女」偽造父親訃聞請喪假 現已退伍又離婚還遭判刑

新北市後備旅步兵第一營中校營長吳明澤沉迷酒店、在外積欠龐大債務而無心工作，3年前偽造父親訃聞「騙假」，事情曝光後又擅自不...

南市社會局長照中心女承辦人詐領輔具補助款近5年 貪汙近5千萬元遭訴

台南市社會局長照管理中心陳姓女約用人員利用衛福部系統與台南市府系統未完整介接，無法查核等漏洞，與醫療業者聯手假造辦理長照...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。