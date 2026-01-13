聽新聞
0:00 / 0:00
清潔萬能粉洗不乾淨！販售者被控詐欺 檢方送驗法院判決曝
陳姓男子隨機向雜貨店推銷「清潔萬能粉」，佯稱這是鐵工廠專用清潔粉，推銷過程中不詳男子當場購買兩包，陳姓店主誤信清潔效果極佳且買氣甚旺，即購入100包。但有顧客買回試用後反映「洗不乾淨」，陳姓店主一怒之下控告陳男詐欺，彰化地方法院審結判處陳男無罪。
判決書指出，陳男民國111年8月間駕駛小貨車載運「清潔萬能粉」隨機銷售，到彰化市某雜貨店推銷時佯稱是從事機械方面工作的人洗手使用，推銷過程中向外招手示意，有一名不詳男子喬裝顧客走人店內，陳男向陳姓店主佯稱願以每包100出售，陳姓店主再以每包200元轉售。那名不詳男子用400元買兩包，使陳姓店主誤信「清潔萬能粉」清潔效果極佳且買氣甚旺，一口氣花1萬元購入100包。
事後有顧客買回試用後，向陳姓店主反映「清潔萬能粉」不會產生泡沫、洗不乾淨，陳姓店主始悉受騙，憤而提告，在警詢、偵訊、審理時均證述，曾聽到有人在工廠使用過有效果，以為陳男賣的跟她先前聽到的東西一樣，她才購買，後來覺得被騙，不過她也沒使用這個清潔萬能粉，不知有沒有效果。
彰化地院認為，檢方已把萬能粉送請台灣檢驗科技公司檢驗成分及效果，結果無法檢驗該產品效用，故檢方既無法舉證該清潔萬能粉無效，即難遽認陳男有詐欺犯行；另陳男與陳姓店主完成交易並離開現場，不詳客人才進入店內買清潔萬能粉，自不能以此作為讓陳姓店主陷於誤錯的原因，綜上所述，檢察官提出證據既不足為陳男有犯罪積極證明，且無從說服法院形成陳男有罪之心證，自應諭知為無罪判決。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言