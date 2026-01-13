快訊

中校營長「迷戀酒店女」偽造父親訃聞請喪假 現已退伍又離婚還遭判刑

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新北市後備旅步兵第一營中校營長吳明澤沉迷酒店、在外積欠龐大債務而無心工作，3年前偽造父親訃聞「騙假」，事情曝光後又擅自不返營，一審依陸海空軍刑法意圖免除職役詐偽罪判刑1年10月；案件上訴，台灣高等法院今開庭，吳坦承迷戀酒店女子才會造假訃聞，已深刻反省，請求法院給予緩刑機會。

吳明澤2023年1月1日至8月20日間，擔任後勤指揮部新北後備旅步兵第一營中校營長，負責動員教育召集工作。然而，吳因結識酒店女又積欠債務，同年4月上網委請禮儀公司製作父親過世的訃聞電子圖檔，再傳LINE給旅長，分4次請完喪假。

吳明澤騙假成功後，同年5月3日提出退伍報告，因進修管制役期至8月20日才能退休，而他7月間偽造訃聞騙喪假的事情被揭發，不想面對同僚，又於7月10日、11日請事假，原本應於7月11日深夜12時返回營區，卻直接不假未返。

軍方2023年7月13日發布離營通報，王姓科長之後於7月15日上午10時許在國軍桃園總醫院遇到吳明澤，才將他帶回營區。檢方依法起訴，一審認為吳漠視軍紀，實不可取，但他坦承犯行，審結依意圖免除職役詐偽罪判刑1年5月、意圖長期脫免職役而不就職役罪判刑8月，應執行1年10月徒刑。

案件上訴，高院今開庭，吳表示他升任中校之後，因意志不堅迷戀酒店小姐，為了陪伴對方甚至沒有回家，才會偽造訃聞方式請假，事情曝光後，他已退伍且離婚、深刻反省，並表示對不起長官。

吳的委任律師指出，吳有請假，也有其他同仁代理職務，並沒有實際影響工作，吳目前只能從事保全工作，並須支付前妻費用，其他官兵應不會仿效。法官庭末諭知2月4日再開庭。

示意圖（與本案無關）／ingimage

