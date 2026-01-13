快訊

台中健身房正妹手機放桌上...與男友恩愛片意外洩漏 涉案男賠償獲緩刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市李姓男子2023年間在大里區一間健身房內，發現一名女子的手機放在桌上，李男心生歹念，拿起手機偷看女子的手機相簿，發現女子有與男友拍攝性愛片，李男利用蘋果手機AirDrop的檔案共享功能，把影片傳到自己手機裡，女子事後發現後，氣得提告，台中地院審理時，李男賠償被害人，達成和解，法官依無故重製他人性影像罪，判刑2月、緩刑2年，可易科。

判決指出，李姓男子在2023年6月23日下午1時許，在大里區一間健身房內，發現一名女子的手機放在桌上，李男未經女子同意，擅自拿取女子手機，瀏覽手機相簿，意外相簿內存有女子與男友的性愛影片，李男心生歹念，將影片以蘋果手機AirDrop的檔案共享、傳送功能，將影片複製、儲存到自己手機內，女子發現後氣得提告。

台中地院審理時，李男坦認犯行，已按照女子友人要求，刪除手機內的影片，也與被害人達成和解，且有依約履行。

法官指出，李男欠缺尊重他人隱私的觀念，利用女子手機暫時脫離視線範圍期間，擅自瀏覽女子手機內儲存檔案，進而無故將影片重製至其所有之手機內，破壞電腦相關設備之合法使用秩序，同時侵害女子隱私，使女子內心留下相當陰影，誠屬可議。

法官表示，考慮到李男已與女子和解，無其他刑案前科，經此偵審程序後，無再犯之虞，依依無故重製他人性影像罪，判刑2月，緩刑2年，仍可上訴。

台中市李姓男子在健身房內拿走女子手機,將女子性愛片傳到自己手機,台中地院判緩刑。示意圖／本報資料照
台中市李姓男子在健身房內拿走女子手機，將女子性愛片傳到自己手機，台中地院判緩刑。示意圖／本報資料照

