會計師事務所幫詐團設22家人頭公司 25人投資被騙2500萬

高雄市群賦會計師事務所負責人鄭富明涉替詐騙集團設22家人頭公司，申辦人頭公司帳戶收受詐騙贓款，以假投資向25人騙走2500萬元；刑事局查獲鄭及仲介、員工、人頭共36人，依詐欺等罪送辦，檢方聲押鄭獲准，其他人3至15萬元交保或請回。

警方調查，詐團向親友或上網以協助節稅名義收購人頭資料，去年1月起透過在高雄經營群賦會計師事務所的會計師鄭富明，以通訊、網路設備銷售等名義設立22家公司；鄭以每家資本額400萬元以下收費1萬2000元，協助查核資本額及設立登記，再以公司名義申辦銀行帳戶，供假投資詐騙被害人匯款。

刑事局偵一大隊第一隊調閱165反詐騙系統平台資料，清查可疑公司戶，發現1人申請多家公司或同一公司頻繁更換負責人，還申請企業網路銀行，單筆約定轉帳額度高達5000萬元；經向財政部、經濟部、各縣市政府、金融機構調閱資料鎖定群賦，查出經手申辦公司成為警示帳戶比例達20%，遠高於全國平均值1.8%。

警方本月7日會同財政部南區國稅局人員，在高雄、新北、台中、宜蘭、屏東等縣市搜索，拘提鄭及4名仲介、10名員工、19名人頭，另借詢因詐欺案在押的2名人頭。鄭稱受託申辦公司及開戶，不知是詐欺；人頭多稱上網發現收購資料協助節稅廣告。