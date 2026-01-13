恐嚇京華城案11名檢察官 今判緩刑 判決理由曝光…

臉書「迷因台式民主」版主戴瑞甯在粉專刊登京華城案11名承辦檢察官姓名、照片加上血痕，由網友林惠珠轉傳，檢方對2人求處7月以上、6月有期徒刑，法院判2人緩刑。台北地院合議庭今指出，戴、林女確有悔悟認錯之誠，是判緩刑理由之一。

判決書指出，戴瑞甯、林惠珠審理中坦認犯行，並表達願意和解之意，非無悔意，審酌2人均無前科，只有檢察官姜長志提出告訴，其餘被害人均未提告訴，緩刑目的在獎勵自新，法院有自由裁量職權。

合議庭認為，戴、林女因關心時事，在網路上發表不當言論及圖文，不慎誤觸法網，犯後確有悔悟認錯之誠，都予宣告緩刑2年，再考量姜長志偵查中所述若2人將來願意認罪，希望分別支付10萬元給社福機構，命戴瑞甯、林惠珠分別向公庫支付10萬元、8萬元。