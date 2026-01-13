恐嚇京華城案11名檢察官 今判緩刑 判決理由曝光…

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

臉書「迷因台式民主」版主戴瑞甯在粉專刊登京華城案11名承辦檢察官姓名、照片加上血痕，由網友林惠珠轉傳，檢方對2人求處7月以上、6月有期徒刑，法院判2人緩刑。台北地院合議庭今指出，戴、林女確有悔悟認錯之誠，是判緩刑理由之一。

判決書指出，戴瑞甯、林惠珠審理中坦認犯行，並表達願意和解之意，非無悔意，審酌2人均無前科，只有檢察官姜長志提出告訴，其餘被害人均未提告訴，緩刑目的在獎勵自新，法院有自由裁量職權。

合議庭認為，戴、林女因關心時事，在網路上發表不當言論及圖文，不慎誤觸法網，犯後確有悔悟認錯之誠，都予宣告緩刑2年，再考量姜長志偵查中所述若2人將來願意認罪，希望分別支付10萬元給社福機構，命戴瑞甯、林惠珠分別向公庫支付10萬元、8萬元。

檢方指控，戴瑞寧的「迷因台式民主」粉專長期關注京華城案發展，戴不滿2025年7月1日彭振聲妻子謝夏蕎身亡，將11名承辦檢察官照片發布在臉書粉專，網友林惠珠後來在「迷因台式民主」粉專上下載並附上「命債，命還」等字眼，轉傳在社群媒體Thread上，2人都涉犯違反個資法、恐嚇罪。

戴瑞甯（中）今天在家人陪同下到庭聽判。記者王聖藜／攝影
京華城案承辦檢察官姜長志。圖／劍青檢改提供。
京華城案承辦檢察官姜長志。圖／劍青檢改提供。

