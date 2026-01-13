朱國榮落跑了...他利用人頭戶炒作龍邦股價 更一審再開辯論

快訊

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

國寶集團總裁朱國榮2011年至2013年間利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票，待成功拉抬股價，再倒貨給國寶人壽，藉此坑殺散戶，一審依證券交易法高買證券罪判朱15年徒刑，二審改判8年徒刑，案件上訴審理期間，朱搭乘遊艇潛逃出境，最高法院撤銷發回更審。台灣高等法院更一審原定今上午宣判，但合議庭諭知再開辯論。

據了解，高院更一審宣判範圍也不包括朱國榮的部分。

朱國榮被控2011年12月至2012年2月間，利用親友與國寶集團員工提供人頭證券帳戶，以大量相對成交及連續高價買進的方式，將龍邦股價從10.25元拉抬至13.85元，漲幅高達35.12%。

朱國榮另於2012年11月到2013年1月間第二波炒作龍邦股票，以17個人頭帳戶相對成交、連續高買，將龍邦股價從每股19.1元炒作上漲至34元，漲幅高達78.01％。

一審指出，朱國榮等人第一波炒股犯罪所得共6204萬餘元，第二波炒股犯罪所得高達5億7443萬餘元，兩次共計6億3647萬元；但二審審理後，認定第一波炒股已實現虧損為633萬餘元、擬制犯罪利得為2840萬餘元，第二波炒股實際虧損1470萬餘元。

二審指出，朱國榮等人2次犯行犯罪獲取財物或財產上利益未達1億元以上，認為一審計算金額錯誤，另審酌朱國榮等人炒作龍邦股價，對股票市場秩序、投資人對公平交易市場信心，造成相當嚴重危害，惡性非輕，改判朱國榮8年徒刑。

案件上訴第三審，最高法院審理期間，朱國榮2023年9月8日確定棄保潛逃，搭乘遊艇逃亡出境。最高法院認為二審判決主文和理由矛盾，各項判決裡有間也存有矛盾，且仍有事實待調查，證據及理由也有調查不備、矛盾之處，故撤銷二審判決，發回更審。

國寶集團總裁朱國榮。圖／聯合報系資料照片
朱國榮 炒股 國寶

