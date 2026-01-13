恐嚇京華城案檢察官求刑7月以上判緩刑 檢：擬研議提上訴

臉書「迷因台式民主」版主戴瑞甯在粉專刊登京華城案承辦檢察官姓名、照片加上血痕，由網友林惠珠轉傳，檢方起訴對2人求處7月以上、6月有期徒刑，法院今判決2人均緩刑，台北地檢署表示，將等收受判決後研議是否上訴。

檢方起訴時指出，戴瑞甯、林惠珠所為已造成司法人員執行職務時內心巨大壓力及人身安全疑慮，嚴重挑戰司法威信，在社會上更造成民眾惴惴不安，甚引起模仿效應，危害社會秩序甚鉅，惡性非輕。

檢方還表示，考量戴、林女犯罪情節、前科素行、教育程度、犯後態度，建請法院量處戴瑞甯有期徒刑7月以上之刑度，量處林惠珠有期徒刑6月，以資懲儆。

檢方指控，戴瑞寧的「迷因台式民主」粉專長期關注京華城案發展，戴不滿2025年7月1日彭振聲妻子謝夏蕎身亡，將11名承辦檢察官照片發布在臉書粉專，網友林惠珠後來在「迷因台式民主」粉專上下載並附上「命債，命還」等字眼，轉傳在社群媒體Thread上，2人都涉犯違反個資法、恐嚇罪。