嘉義已婚警逮捕吸毒女竟約至旅館提供煙彈再性侵 認罪賠償獲改判2年半

嘉義市警第一分局竹園派出所34歲前陳姓警員約女子到汽車旅館見面，竟拿出含有依托咪酯的煙彈供其施用，女子吸食後反應遲鈍，陳強制性交得逞，一審被依強制性交、轉讓偽藥、偽造文書等罪嫌判刑4年6月，陳上訴認罪並與女子和解，台南高分院改判2年6月。可上訴。

判決指出，已婚的陳姓前警員在2024年10月間值班時，數次開巡邏車私用，搭載王姓友人和其未成年兒子，詐領4元、13元、32元共49元的油料費，還未值班卻申報超勤加班費2小時被督察組查獲，詐欺未遂；同年8月至9月間則2次不實登載逮捕嫌犯的地點，犯偽造文書罪。

陳曾在2024年2月間查獲一名女子涉犯毒品，同年8月竟私下約她到汽車旅館見面，拿出含有含有依托咪酯的煙彈供其施用，女子吸食後反應遲鈍、意識矇矓，陳性侵得逞；一審陳辯稱兩人是約炮，矢口否認犯行，其餘涉犯詐欺、偽造文書、轉讓偽藥等罪則承認犯行。

嘉義地院認為，陳身為公務員，應廉潔自持，竟為滿足一己性慾，對女子強制性交，嚴重損害警察形象；陳犯後否認性交前轉讓偽藥、強制性交犯行，對受被害人身心造成難以磨滅的創傷，且未達成和解，合併判刑4年6月、應繳罰金1萬5000元。陳在去年2月已遭免職。

案經陳上訴指出，承認犯行，且與被害女子達成和解，堪認量刑基礎與原審已有不同；自己未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，僅因一時失慮，致罹刑章，經此偵、審程序及罪刑宣告後，已知所警惕，無再犯之虞，請依刑法第59條減刑、並給予緩刑自新機會。

高分院合議庭指出，陳行使公務員登載不實文書犯行，僅就逮捕地點部分為不實登載，對於刑事通緝案件逃匿情形及逮捕過程認定影響有限，所生危害實屬輕微；強制性交犯行已以18萬元達成調解，並已履行完畢，獲得原諒，審酌上情，均依刑法第59條酌減其刑。

合議庭審酌，陳請求從輕量刑，為有理由，撤銷原審宣告刑，改判2年6月；但應執行刑已逾有期徒刑2年，且陳因本案所犯轉讓偽藥罪，經原審判處有期徒刑4月確定，即不符合刑法第74條第1項緩刑宣告之要件，不予諭知緩刑。