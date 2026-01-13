台南幼兒園女師情緒失控掌摑幼兒流鼻血 法院判4月不得易科罰金

台南市安平區王姓幼兒園導師在指導一名幼兒語文課程時，因情緒失控，竟出手猛力掌摑，導致幼兒鼻部流血，教育局裁罰60萬元，並公布姓名；案經家長提告，台南地院認定成年人故意對兒童犯傷害罪，將王女判刑4月，因屬依兒少法加重其刑，不得易科罰金。可上訴。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，王姓女子為台南市安平區一間幼兒園導師，去年4月22日上午10時許在教室內指導一名幼兒語文課程時，明知學生為未滿12歲兒童，竟因情緒失控，出手猛力掌摑，導致幼兒鼻部流血，受有鼻黏膜紅腫傷害，幼兒母親對王女提出傷害告訴。

檢方偵訊時，王女承認犯行，依傷害罪提起公訴，聲請簡易判決處刑；法院指出，學生學習權、受教育權、身體自主權及人格發展權，國家應予保障，並使學生不受任何體罰及霸凌行為，造成身心侵害，教育基本法明文禁止教師在教育過程中，對學生身體施以體罰，使學生身體受到任何侵害。

法院說明，依聯合國兒童權利公約，應保護兒童不受到任何形式身心暴力、傷害，為確保兒童生存與發展，不得以管教權、懲戒權等理由，率而將對兒童實施暴行排除於刑法傷害罪法益保護範圍外；本案案發時王女為50餘歲成年人，成年人故意對兒童犯罪，依兒少法加重其刑。

法院審酌，王女身為幼兒園導師，應以專業、理性管教兒童，對於幼兒應善盡保護教養責任，耐心對待；竟未能尊重兒童身體法益，有害被害人心智成長，所為應予責難，且迄未與家長達成和解或獲得原諒，兼衡沒有前科、犯罪目的、動機、所生損害等，判刑4月。