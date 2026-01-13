快訊

伊朗傳即將處決首名「向真主宣戰」示威者 家屬已收行刑通知

全台冷颼颼！家中電暖器怎接才安全 內行籲先檢查1事、用錯恐短路釀災

高雄市長初選賴瑞隆出線 第一時間致電三對手致謝並強調「三大承諾」

聽新聞
0:00 / 0:00

台南幼兒園女師情緒失控掌摑幼兒流鼻血 法院判4月不得易科罰金

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市安平區王姓幼兒園導師在指導一名幼兒語文課程時，因情緒失控，竟出手猛力掌摑，導致幼兒鼻部流血，教育局裁罰60萬元，並公布姓名；案經家長提告，台南地院認定成年人故意對兒童犯傷害罪，將王女判刑4月，因屬依兒少法加重其刑，不得易科罰金。可上訴。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，王姓女子為台南市安平區一間幼兒園導師，去年4月22日上午10時許在教室內指導一名幼兒語文課程時，明知學生為未滿12歲兒童，竟因情緒失控，出手猛力掌摑，導致幼兒鼻部流血，受有鼻黏膜紅腫傷害，幼兒母親對王女提出傷害告訴。

檢方偵訊時，王女承認犯行，依傷害罪提起公訴，聲請簡易判決處刑；法院指出，學生學習權、受教育權、身體自主權及人格發展權，國家應予保障，並使學生不受任何體罰及霸凌行為，造成身心侵害，教育基本法明文禁止教師在教育過程中，對學生身體施以體罰，使學生身體受到任何侵害。

法院說明，依聯合國兒童權利公約，應保護兒童不受到任何形式身心暴力、傷害，為確保兒童生存與發展，不得以管教權、懲戒權等理由，率而將對兒童實施暴行排除於刑法傷害罪法益保護範圍外；本案案發時王女為50餘歲成年人，成年人故意對兒童犯罪，依兒少法加重其刑。

法院審酌，王女身為幼兒園導師，應以專業、理性管教兒童，對於幼兒應善盡保護教養責任，耐心對待；竟未能尊重兒童身體法益，有害被害人心智成長，所為應予責難，且迄未與家長達成和解或獲得原諒，兼衡沒有前科、犯罪目的、動機、所生損害等，判刑4月。

由於故意對兒童犯傷害罪，依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑，因分則加重性質，其法定刑有期徒刑部分加重結果，即非屬「最重本刑為5年以下有期徒刑以下之刑之罪」，即使受6個月以下有期徒刑宣告，亦不符得易科罰金規定，但得聲請易服社會勞動。

台南市安平區王姓幼兒園導師在指導一名幼兒語文課程時，因情緒失控，竟出手猛力掌摑，導致幼兒鼻部流血。本報資料照片
台南市安平區王姓幼兒園導師在指導一名幼兒語文課程時，因情緒失控，竟出手猛力掌摑，導致幼兒鼻部流血。本報資料照片

傷害罪 台南 兒少法

延伸閱讀

北市議員陳怡君涉貪重判7年10月 士院判決理由曝光

恐怖女婿虐岳母！ 掌摑、禁錮房內還放火 殺人未遂起訴

一成二跟騷被害人是男性 有教授遭女學生糾纏到不敢進校、妻子還遭詛

家族慶生宴變3兄弟全武行 攻城獅球星高國豪手足街頭互毆判決出爐

相關新聞

網刊偵辦京華城案11檢察官血照 「迷因台式民主」戴瑞甯判緩刑

臉書「迷因台式民主」版主戴瑞甯在粉專刊登京華城案承辦檢察官姓名、照片加上血痕，由網友林惠珠轉傳，台北地院審理，今天判戴有...

台南幼兒園女師情緒失控掌摑幼兒流鼻血 法院判4月不得易科罰金

台南市安平區王姓幼兒園導師在指導一名幼兒語文課程時，因情緒失控，竟出手猛力掌摑，導致幼兒鼻部流血，教育局裁罰60萬元，並...

越南籍男子大學校園攔女稱要認識 男大生制止錄影遭恐嚇「拿刀砍你」

越南籍范姓男子在南台科技大學校園遇到潘姓女子，擋住潘女表示想要認識，潘女致電請裴姓友人到場，范等人卻動手毆打裴，裴再請張...

印尼移工曠職台中逆向騎車 撞人後搭計程車落跑 一審判6月

印尼籍移工雷希在去年9月間騎機車行經大雅區時，跨越雙黃線至對向車道，與騎機車的黃女發生碰撞，釀黃女左手骨折，雷希未報警，...

北市副議長葉林傳涉貪聲請變更電子手鐶監控 法官駁：可用衣物掩蓋

台北市議會副議長葉林傳被控修法圖利賭博電玩業者，依賭博、貪汙等罪起訴，接受電子手鐶科技監控。葉認為，配戴手鐶影響外賓觀感...

影／康和證副總輔導興櫃竟向廢電池大廠索賄3折股票 凌晨80萬交保

康和證券國際業務組副總梁凱傑，被控替知名綠能環保公司「三大未來科技」輔導興櫃登錄期間，竟要業者以3折超低價供其認購股票，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。