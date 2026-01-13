快訊

越南籍男子大學校園攔女稱要認識 男大生制止錄影遭恐嚇「拿刀砍你」

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

越南籍范姓男子在南台科技大學校園遇到潘姓女子，擋住潘女表示想要認識，潘女致電請裴姓友人到場，范等人卻動手毆打裴，裴再請張姓男大生趕往；張質問范為何打人，並持手機錄影，同遭范的友人毆打，范出言恐嚇「叫朋友拿刀子過來要砍你」，台南地院判刑3月。

判決指出，越南籍范姓男子去年8月22日晚間10時許，與3名同行友人在台南市永康區南台科技大學校園內，遇到越南籍潘姓女子，范表示想要認識潘女，潘女拒絕想要離開，卻被范等３人攔阻；潘女致電請裴姓男性友人到場，范等三人卻動手毆打裴，裴再打給張姓男大生。

張姓男大生到場質問范及其友人為何打人，並持手機錄影，也被范的同行友人毆打成傷，包括有鼻骨閉鎖性骨折、左側臉部鈍傷等傷勢（檢方另案偵辦），范並出言恫嚇張「要去你宿舍找你、叫朋友拿刀子過來要砍你」等語，使張心生畏懼。

張證稱，范姓男子看到他在錄影，出言辱罵三字經，還威脅說「宿舍房間幾號」、「遇到你一次就打一次」，他很害怕，因為他住在學校，覺得不安全；他確定這些話都是范講的，但是打他的人不是范。檢方勘驗張的錄影畫面，可見畫面中有2名上身赤裸男子，有刺青者為范。

畫面可見范的友人朝持手機錄影者揮拳，並聽到張姓男大生用越南語連講2次「要做什麼」，發出哀嚎的聲音講「OK、OK」；此外，畫面也拍下范及友人走向潘姓女子，潘女用越南語喊「不要過來」等語。雖然范矢口否認犯行，辯稱什麼事都沒有做，檢方仍依恐嚇罪提起公訴。

法院審理時，范仍辯稱當晚他有在南台科技大學校園內，但沒有恐嚇；當時看到有人打架，他只是上前勸架而已，沒有說什麼話；但潘女、裴姓男子都證稱范有對張姓男大生說三字經、說要到宿舍找張、說要叫朋友拿刀子過來殺他們。

法院認為，本案關係人當天均第一次見面，過去沒有仇恨糾紛，證人並無刻意攀誣范的動機或可能，堪信證述為真；至於張指范還有說「遇到你一次就打一次」，因僅有張單方面指證，並無其他事證可佐，尚難憑採，另「宿舍房間幾號」、三字經則非屬惡害通知言語。

法院勘驗張的錄影畫面，可見范眼見同行友人毆打張，並未出聲勸架或出手制止，其辯稱只是上前勸架，為事後卸責之詞，不足採信；范恐嚇事證明確，犯行堪以認定，應依法論科。

法院審酌，范僅因張出面詢問其與同行友人為何打人，竟出言恫嚇，犯後始終否認犯行，難認有何悔改之意，且迄未與張達成調解或賠償損害，態度不佳；兼衡其自陳教育程度、職業、家庭及經濟狀況等，判刑3月。

越南籍范姓男子在南台科技大學校園遇到潘姓女子，擋住潘女表示想要認識，張趕往制止並持手機錄影，范出言恐嚇「叫朋友拿刀子過來要砍你」。本報資料照片
