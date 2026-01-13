快訊

印尼移工曠職台中逆向騎車 撞人後搭計程車落跑 一審判6月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

印尼籍移工雷希在去年9月間騎機車行經大雅區時，跨越雙黃線至對向車道，與騎機車的黃女發生碰撞，釀黃女左手骨折，雷希未報警，隨後搭計程車逃離現場，警方調查，雷希已連續曠職，遭廢止聘雇許可，屬逃逸移工，雷希被依肇事逃逸罪送辦，台中地院判刑6月，可易科，執行完畢或赦免後，驅逐出境。

警方調查，印尼籍移工雷希是已連續曠職被雇主通報，屬失聯移工，去年9月30日晚間騎機車台中市大雅區民生路2段行駛時，跨越雙黃線逆向行駛到對象車道，當時黃姓女騎士騎機車行經該處，黃女見雷希行駛至對向車道後，已來不及煞車，雙方碰撞造成黃女右手骨折。

雷希自知已被通報失聯，沒有報警也未待警方到場，棄置機車後，徒步逃離，隨後再搭乘計程車離開，警方獲報後，根據監視器循線抓人。

台中地院審理時，雷希承認涉案，但辯稱沒有錢可以賠償，全案依肇事逃逸罪，判刑6月，因雷希屬失聯移工，考慮到雷希有肇事逃逸、曠職失聯等情形，依比例原則適用，認定雷希不宜繼續居留台灣，而有驅逐出境之必要，併予宣告於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，仍可上訴。　

印尼籍移工雷希去年9月在台中市逆向騎車撞到黃姓女騎士，一審判刑6月。（本報資料照片）
失聯移工 機車行 車道

相關新聞

網刊偵辦京華城案11檢察官血照 「迷因台式民主」戴瑞甯判緩刑

臉書「迷因台式民主」版主戴瑞甯在粉專刊登京華城案承辦檢察官姓名、照片加上血痕，由網友林惠珠轉傳，台北地院審理，今天判戴有...

台南幼兒園女師情緒失控掌摑幼兒流鼻血 法院判4月不得易科罰金

台南市安平區王姓幼兒園導師在指導一名幼兒語文課程時，因情緒失控，竟出手猛力掌摑，導致幼兒鼻部流血，教育局裁罰60萬元，並...

越南籍男子大學校園攔女稱要認識 男大生制止錄影遭恐嚇「拿刀砍你」

越南籍范姓男子在南台科技大學校園遇到潘姓女子，擋住潘女表示想要認識，潘女致電請裴姓友人到場，范等人卻動手毆打裴，裴再請張...

印尼移工曠職台中逆向騎車 撞人後搭計程車落跑 一審判6月

印尼籍移工雷希在去年9月間騎機車行經大雅區時，跨越雙黃線至對向車道，與騎機車的黃女發生碰撞，釀黃女左手骨折，雷希未報警，...

北市副議長葉林傳涉貪聲請變更電子手鐶監控 法官駁：可用衣物掩蓋

台北市議會副議長葉林傳被控修法圖利賭博電玩業者，依賭博、貪汙等罪起訴，接受電子手鐶科技監控。葉認為，配戴手鐶影響外賓觀感...

影／康和證副總輔導興櫃竟向廢電池大廠索賄3折股票 凌晨80萬交保

康和證券國際業務組副總梁凱傑，被控替知名綠能環保公司「三大未來科技」輔導興櫃登錄期間，竟要業者以3折超低價供其認購股票，...

