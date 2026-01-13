印尼移工曠職台中逆向騎車 撞人後搭計程車落跑 一審判6月

印尼籍移工雷希在去年9月間騎機車行經大雅區時，跨越雙黃線至對向車道，與騎機車的黃女發生碰撞，釀黃女左手骨折，雷希未報警，隨後搭計程車逃離現場，警方調查，雷希已連續曠職，遭廢止聘雇許可，屬逃逸移工，雷希被依肇事逃逸罪送辦，台中地院判刑6月，可易科，執行完畢或赦免後，驅逐出境。

警方調查，印尼籍移工雷希是已連續曠職被雇主通報，屬失聯移工，去年9月30日晚間騎機車台中市大雅區民生路2段行駛時，跨越雙黃線逆向行駛到對象車道，當時黃姓女騎士騎機車行經該處，黃女見雷希行駛至對向車道後，已來不及煞車，雙方碰撞造成黃女右手骨折。

雷希自知已被通報失聯，沒有報警也未待警方到場，棄置機車後，徒步逃離，隨後再搭乘計程車離開，警方獲報後，根據監視器循線抓人。