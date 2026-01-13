網刊偵辦京華城案11檢察官血照 「迷因台式民主」戴瑞甯判緩刑

臉書「迷因台式民主」版主戴瑞甯在粉專刊登京華城案承辦檢察官姓名、照片加上血痕，由網友林惠珠轉傳，台北地院審理，今天判戴有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑2年，向公庫支付10萬元，判林女有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，緩刑2年，向公庫支付8萬元。可上訴。

戴瑞甯今天在家人陪同下現身法庭聽判，對於媒體詢問表示「謝謝關心」隨後離去，林惠珠則未現身。

檢方指控，戴瑞寧的「迷因台式民主」粉專長期關注京華城案發展，戴不滿2025年7月1日彭振聲妻子謝夏蕎身亡，將11名承辦檢察官照片發布在臉書粉專，網友林惠珠後來在「迷因台式民主」粉專上下載並附上「命債，命還」等字眼，轉傳在社群媒體Thread上，2人都涉犯違反個資法、恐嚇罪。

法院日前開庭時，戴瑞甯改口認罪，表示合成檢察官與血跡噴濺的圖，是出於對彭振聲的妻子身亡的憤慨，是在評論京華城案是個悲劇，並非真要加害檢察官和法官，戴說，他知道行為不對，願接受法律處罰，也願意向司法官們道歉。

戴說，他的行為造成家人麻煩，妻子、家人被肉搜，妻子在他被收押期間照顧不到2歲的女兒，現已深切反省，不應以激烈發言抒發個人意見，請法官判緩刑。

林惠珠開庭也坦承犯行，表示要為一時情緒轉發、貼文致歉，林女說，收押期間她已反省很多，不應該發表過激言論，希望法官也給她緩刑的機會。