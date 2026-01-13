北市副議長葉林傳涉貪聲請變更電子手鐶監控 法官駁：可用衣物掩蓋

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市議會副議長葉林傳被控修法圖利賭博電玩業者，依賭博、貪汙等罪起訴，接受電子手鐶科技監控。葉認為，配戴手鐶影響外賓觀感，聲請改為手機線上報到，台北地院認為，電子手鐶不是巨大物品，可用衣物掩蓋，裁定駁回。可抗告。

檢方指控，葉林傳經營賭博性電玩，且未利益迴避，利用市議員職權修正「台北市電子遊戲場業設置管理自治條例」，違法讓欣欣公司取得證照；葉2025年8月1日偵查中即由檢察官命以手部配戴電子手鐶監控載具方式接受科備監控迄今。

葉林傳提聲請指出，他是台北市議會副議長，常代表議會接待各國來賓、參訪行程，電子手鐶設備有電力不足的疑慮，且在外行程時不方便隨時充滿電力，再者，地下室、戶外等場所也收訊不良，聲請變更科以手機定時拍照線上報到。

法官調查，葉林傳雖因擔心電子手鐶須定期充電，造成生活、執行職務不便等情，不過，為保全審判程序順利，確有必要命葉配戴隨身、不可拆除的科技監控設備，以隨時掌握葉的行蹤、以避免他逃亡。

裁定書指出，葉林傳聲請變更想以手機拍照上傳的監控方式，無法達成防逃目的，而且，手鐶縱然造成葉生活上不便，但已屬於對葉基本權相對最小的侵害處分，處分並未逾越比例原則。

裁定指出，葉林傳稱配戴電子手鐶會影響外賓對他的觀感，不過，電子手鐶並非極為巨大的物品，也可用衣物掩蓋，配戴電子手鐶對葉的影響尚屬輕微，駁回葉的聲請案。

台北市議會副議長葉林傳。圖／聯合報系資料照片
台北市議會副議長葉林傳。圖／聯合報系資料照片

