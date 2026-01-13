康和證副總輔導興櫃竟向廢電池大廠索賄3折股票 凌晨80萬交保

快訊

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

康和證券副總梁凱傑（左）涉向業者低價索要股票，被檢方依違反證券投資信託法80萬交保。限制出境出海。記者林伯東／攝影
康和證券國際業務組副總梁凱傑，被控替知名綠能環保公司「三大未來科技」輔導興櫃登錄期間，竟要業者以3折超低價供其認購股票，梁男以每股25元認購後，再以85元高價轉賣給友人，從中賺取60元價差，藉此買空賣空數百萬元；台北地檢署昨天搜索約談梁男等4人到案，檢察官葉詠嫻偵訊後，凌晨依違反證券投資信託法命梁男80萬元交保、限制出境出海。

同案被約談的梁凱傑表弟張逸凡10萬交保、梁凱傑友人郭勁明、周士傑向檢方說明買賣經過後請回。

三大未來科技是國內廢乾電池最大處理廠，業務包括錳鋅電池、筒型鹼錳電池、一次鋰電池、二次鋰電池、鈕扣型鋰電池以及鎳氫電池，一年許可處理量超過8千噸、市占率約21.4％，居全台之冠，連蘋果、保時捷都找上這家公司處理廢電池。

據調查，康和證券2021年間，輔導三大未來科技公司興櫃登錄，梁凱傑明知該股價當時80元，竟利用輔導之便向負責人表示，自己有能力可幫忙引進大股東，要求三大未來科技以每股25元低價，出售150張股票，否則興櫃之路會有困難。

調查指出，2022年2至3月間，業者為求興櫃順利，不得已只好將股票低價出售，梁凱傑以3折低拿到股票後，要業者把股票登記在張逸凡、郭勁明、周士傑名下，且梁凱傑還向郭男與周男佯稱，該公司股票興櫃後將大漲，要他們以每股85元「原價」購買部份股票，形同空手套白狼賺取價差。

三大未來科技低價出售股票後，仍遲遲無法興櫃，業者認為康和證不可信任，改找其他券商輔導，最終在2024年8月興櫃，但股價並沒一飛沖天，起初還不到50元，梁凱傑友人發現受騙，趕緊出脫停損，但梁凱自己則將手中持股拋售，兩頭賺價差。

康和證近年風波不斷，創辦人鄭國華家族去年爆發找人頭詐領「顧問費」，調查局搜索約談鄭國華三兄弟到案，檢方訊後依違反證交法命「總裁」鄭國華135萬、鄭世華150萬元交保。

康和證券副總梁凱傑表弟張逸凡涉違反證券投資信託法10萬交保。記者林伯東／攝影
康和證券副總梁凱傑表弟張逸凡涉違反證券投資信託法10萬交保。記者林伯東／攝影

