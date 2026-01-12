康和證券副總涉向業者索賄股票牟利 調查局搜索約談到案

調查局掌握情資，指康和證券國際業務組副總梁凱傑涉嫌替「三大未來」公司輔導股票興櫃期間，竟要求業者以3折超低價供其認購股票，梁男以每股25元認購後，再以85元出脫給友人牟利，藉由買空賣空賺取數百萬元價差；新北市調查處今搜索約談梁男等4人到案，深夜移送台北地檢署複訊，全案朝背信罪偵辦。

檢調今天共搜索梁凱傑辦公室等6處地點，同步約談梁凱傑表弟張逸凡、友人郭勁明與周士傑到案。

據調查，康和證券2021年間，輔導「三大未來」公司股票興櫃，當時梁凱傑明知該公司價格80元，竟利用職權向陳姓負責人表示，自己有能力引進股東，希望三大未來能以每股25元低價出售150張股票，否則興櫃會遭遇困難。

據調查，2022年2至3月間，陳姓負責人以每股25元低價出售股票，梁凱傑以3折低價拿到股票後，登記在表弟張逸凡名下。誇張的是，梁凱傑事後告知友人周士傑，聲稱自己正在輔導三大未來興櫃，並佯稱公司股票會大漲，再以每股85元「原價」把股票賣給周男等人，形同空手套白狼賺取價差。

三大未來公司後來發現康和證券不可信任，改找別家公司輔導，終於在2024年8月興櫃，但股價只有40至50元，並沒有梁凱傑聲稱的會大漲，而當時向梁買股的友人驚覺受騙，趕緊出脫持股停止損失。