快訊

【即時短評】宜蘭高鐵反思：「大禮包」人人愛 要用什麼還給下一代？

雨區再擴大！這日冷氣團南下「2地低溫9度」 周五溫差逾10度

資深藝人長照悲歌… 男星中風罹癌住不起安養院 向外界募款求助

康和證券副總涉向業者索賄股票牟利 調查局搜索約談到案

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局掌握情資，指康和證券國際業務組副總梁凱傑涉嫌替「三大未來」公司輔導股票興櫃期間，竟要求業者以3折超低價供其認購股票，梁男以每股25元認購後，再以85元出脫給友人牟利，藉由買空賣空賺取數百萬元價差；新北市調查處今搜索約談梁男等4人到案，深夜移送台北地檢署複訊，全案朝背信罪偵辦。

檢調今天共搜索梁凱傑辦公室等6處地點，同步約談梁凱傑表弟張逸凡、友人郭勁明與周士傑到案。

據調查，康和證券2021年間，輔導「三大未來」公司股票興櫃，當時梁凱傑明知該公司價格80元，竟利用職權向陳姓負責人表示，自己有能力引進股東，希望三大未來能以每股25元低價出售150張股票，否則興櫃會遭遇困難。

據調查，2022年2至3月間，陳姓負責人以每股25元低價出售股票，梁凱傑以3折低價拿到股票後，登記在表弟張逸凡名下。誇張的是，梁凱傑事後告知友人周士傑，聲稱自己正在輔導三大未來興櫃，並佯稱公司股票會大漲，再以每股85元「原價」把股票賣給周男等人，形同空手套白狼賺取價差。

三大未來公司後來發現康和證券不可信任，改找別家公司輔導，終於在2024年8月興櫃，但股價只有40至50元，並沒有梁凱傑聲稱的會大漲，而當時向梁買股的友人驚覺受騙，趕緊出脫持股停止損失。

康和證券近年風波不斷，創辦人鄭國華家族，涉找人頭充當顧問手法，20年來長期向公司詐領「顧問費」，調查局台北市處去年搜索約談鄭國華三兄弟等11人到案，北檢訊後依違反證交法命命「總裁」鄭國華135萬、鄭世華150萬元交保。

康和證券副總梁凱傑友人郭勁明遭檢調約談。記者林柏東／攝影
康和證券副總梁凱傑友人郭勁明遭檢調約談。記者林柏東／攝影
康和證券副總梁凱傑表弟張逸凡遭檢調約談。記者林柏東／攝影
康和證券副總梁凱傑表弟張逸凡遭檢調約談。記者林柏東／攝影
康和證券副總梁凱傑涉嫌向業者低價購得股票遭調查局約談。記者林柏東／攝影
康和證券副總梁凱傑涉嫌向業者低價購得股票遭調查局約談。記者林柏東／攝影

康和證券 檢調

延伸閱讀

騙虛擬幣投資還不夠！假代書集團再騙抵押房產榨乾被害人

櫃買八新兵 本周報到

零股、興櫃納入抵繳擔保品！網嗨喊小資福音 卻也憂「零股制度來了」

興櫃一周回顧／益芯科勁揚25% 居冠

相關新聞

為朋友4萬元債務互嗆...台南除夕夜燒烤店命案 老闆防衛過當判6年

台南市鄭姓男子為朋友債務與東區燒烤店老闆周元良在臉書上互嗆，前年除夕夜找來胞兄分持斧頭、球棒登門討公道，周拿出折疊刀反擊...

北市議員陳怡君涉貪重判7年10月 士院判決理由曝光

民進黨台北市議員陳怡君及助理涉詐助理費384萬餘元，另涉關說建案收賄70萬餘元，士林地院今午3時依貪汙、洗錢等罪判陳等7...

康和證券副總涉向業者索賄股票牟利 調查局搜索約談到案

調查局掌握情資，指康和證券國際業務組副總梁凱傑涉嫌替「三大未來」公司輔導股票興櫃期間，竟要求業者以3折超低價供其認購股票...

新店中正國宅住戶遭逼搬離…5原民打官司爭權益 律師控租約違反原基法

新北市新店區溪洲部落30年前因位於行水區而被前台北縣政府驅離，並將族人安置在新店中正國宅，近期卻因合約到期或資格不符驅離...

調查官收500萬「吃案」！潤寅詐貸案他提再審喊冤 稱找到「關鍵證人」

潤寅詐貸案扯出調查局台北市調查處退休調查官郭詩晃收賄500萬元「吃案」，還商請有富建設董事長洪村騫關說升等，郭被依貪汙治...

苗博雅指雙標「力挺、崇拜納粹」...羅智強求償500萬元 法院今開庭

立法委員羅智強不滿台北市議員苗博雅指他在台北地檢署聲援崇拜納粹的國民黨青年宋建樑，並指他「力挺、崇拜納粹」，提民事訴訟要...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。