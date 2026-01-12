新北校園命案 高檢署：少年凶嫌判刑過輕已上訴

快訊

中央社／ 台北12日電

新北校園命案二審加重判行凶少年12年、少女11年有期徒刑。台灣高等檢察署今天表示，法院量刑過輕，刑度不足以收矯治之效，判決違背法令，已提起上訴。

歷審判決指出，民國112年12月25日，新北某國中女學生疑趁中午休息時間到別班找人聊天，卻遭那一班的男學生要求離開。女學生隨後找她認識的男同學去理論，結果這名男同學持彈簧刀刺死那名要求女學生離開的男學生。

一審少年法庭依認定少年與少女共同犯殺人罪，依刑法「14歲以上未滿18歲人之行為，得減輕其刑」規定減刑後，判處少年有期徒刑9年、少女8年徒刑。案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

去年12月23日，高院依醫療機構出具調查報告可認量刑因子變更，考量檢辯及被害家屬意見及保護少年健全發展等，加重判行凶少年12年、少女11年徒刑。死者父母說「台灣司法已死」，少年事件處理法保護壞人，2人經法官引導才道歉，非真心悔改。預期判刑30年落空，無法接受。

高檢署今天表示，告訴人有請求上訴，檢察官也認為被告犯行嚴重，法院量刑過輕，刑度不足以收矯治之效，判決違背法令，因而提起上訴。

新北 命案

為朋友4萬元債務互嗆...台南除夕夜燒烤店命案 老闆防衛過當判6年

台南市鄭姓男子為朋友債務與東區燒烤店老闆周元良在臉書上互嗆，前年除夕夜找來胞兄分持斧頭、球棒登門討公道，周拿出折疊刀反擊...

北市議員陳怡君涉貪重判7年10月 士院判決理由曝光

民進黨台北市議員陳怡君及助理涉詐助理費384萬餘元，另涉關說建案收賄70萬餘元，士林地院今午3時依貪汙、洗錢等罪判陳等7...

新店中正國宅住戶遭逼搬離…5原民打官司爭權益 律師控租約違反原基法

新北市新店區溪洲部落30年前因位於行水區而被前台北縣政府驅離，並將族人安置在新店中正國宅，近期卻因合約到期或資格不符驅離...

調查官收500萬「吃案」！潤寅詐貸案他提再審喊冤 稱找到「關鍵證人」

潤寅詐貸案扯出調查局台北市調查處退休調查官郭詩晃收賄500萬元「吃案」，還商請有富建設董事長洪村騫關說升等，郭被依貪汙治...

苗博雅指雙標「力挺、崇拜納粹」...羅智強求償500萬元 法院今開庭

立法委員羅智強不滿台北市議員苗博雅指他在台北地檢署聲援崇拜納粹的國民黨青年宋建樑，並指他「力挺、崇拜納粹」，提民事訴訟要...

涉助理費收賄案1審判7年10月 陳怡君： 尊重司法，收判決後研議

民進黨籍北市議員陳怡君及助理遭控詐領助理費384萬餘元，另涉關說建案收賄70萬餘元，士林地檢偵結依貪汙、偽造文書、洗錢等...

