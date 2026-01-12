新店中正國宅住戶遭逼搬離…5原民打官司爭權益 律師控租約違反原基法

新北市新店區溪洲部落30年前因位於行水區而被前台北縣政府驅離，並將族人安置在新店中正國宅，近期卻因合約到期或資格不符驅離，並向法院聲請強制執行。5名族人提告債務人異議之訴，請求法院撤銷強制執行，一審均被駁回，案件上訴二審審理中。

族人曾榮明指出，他們從河濱部落搬遷到中正國宅，被迫放棄那邊的房子和土地，他們是被政府政策性安置，而不是一般社宅戶，他們在中正國宅居住30年，沒想到新北市原住民族行政局現在一概不認當初的安置計畫。

他說，新北市政府就是利用社宅法，嗆聲市府「你們撿到槍了嗎」、「對付我們原住民嗎」、「對我們何等不公啊」，原以為可以住長長久久，卻被這樣踐踏，認為原民局作為令人不齒。

曾榮明說，原民局曾說過要協商，但他們等到現在「原民局根本就沒作為」，就直接用法令強迫搬遷，「我們情何以堪？」他們不是來無理取鬧，而是來討回居住正義。

律師林育萱指出，族人配合當時政府政策而同意拆遷、搬進中正國宅，當時安置計畫及租約沒有任何承租期限、資力限制，但新北市府違背當初安置承諾，不斷片面修訂新北市政府原住民住宅出租管理要點，先改為兩年一租，接著要求拆遷戶租期以12年為限，2018年更增加資力收入及居住人口限制，已經違反原住民族基本法，也違反兩公約。

林育萱表示，新北市府主張和5名族人租約到期，且不符合續租資格，加上租約有公證，2024年9月向法院聲請強制執行，市府行為是逼族人從部落離開、拆散部落，侵害族人文化權、生存權等；租約雖經公證，但公證法規定，公證人不得就違反法令事項及無效的法律行為，作成公證書，而對於違反原基法的租約內容做成的公正，也違反公證法的規定，不生公證效力。

她說，族人是接受政府承諾才配合搬遷，當初也有另一批族人堅持居住在原本的河濱部落，市府之後也同意族人在附近重建房屋，但反觀配合拆遷者卻被市府自行增訂的門檻要求不准續租，同樣是拆遷戶卻有不同對待，違反誠信和平等原則。

林育萱指出，如今是5名族人面臨驅離，但還有約40戶的租約至今年底、明年屆滿，她呼籲市府停止迫遷，履行承諾負起安置義務。

新北市原民局回應，新店中正原民社宅現有56戶住戶，其中45戶為80年代河濱整治政策下的拆遷戶，經查閱歷年公文，未發現政府曾承諾永久居住的正式紀錄。原民局指出，目前仍有69戶經濟弱勢原住民家庭長期候租，最久已等待超過10年，市府須兼顧社宅資源公平分配。

原民局說明，依現行「新北市原住民住宅出租管理要點」，每2年須辦理續租資格審查，若住戶在北北基桃持有自有住宅，或所得超過最低生活費2倍，則不符續租資格。相關案件已進入司法程序，市府一審勝訴，將依法行政並審慎處理族人居住需求。