快訊

誰在撐腰？外資賣超121億元 這幾檔重砍股竟大漲

川普揚言軍事干預 伊朗外長：不求戰但已全面備戰

F-16完成特檢！聯隊長帶隊開飛 空軍證實失事前2天「慣性導航異常」報修

聽新聞
0:00 / 0:00

為朋友4萬元債務互嗆...台南除夕夜燒烤店命案 老闆防衛過當判6年

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市鄭姓男子為朋友債務與東區燒烤店老闆周元良在臉書上互嗆，前年除夕夜找來胞兄分持斧頭、球棒登門討公道，周拿出折疊刀反擊，刺入鄭左胸腹送醫不治，一審國民法官法庭依傷害致死罪判刑6年；案經周及檢察官均上訴，台南高分院今駁回上訴仍判6年。可上訴。

判決指出，周與鄭因友人債務問題在臉書起爭執，2人在2024年2月9日除夕晚間通電話相約碰面，鄭持斧頭至周經營燒烤店打破門口後發生衝突，周拿出折疊刀1把反擊，肢體衝突過程中持續攻擊鄭身體、左側頭部及胸腔部位，鄭送醫傷重不治，周在現場等待員警到場。

一審台南地院國民法官法庭認為，2人原為認識多年朋友，為雙方友人間一筆4萬多元的債務起糾紛，無其他重大仇恨，且案發當天是除夕，周在店裡吃團圓飯，難認周有殺害鄭的動機；但周被動反擊後奪下鄭斧頭後，卻選擇持刀刺入鄭左胸腹部，防衛行為顯然過當。

案經檢察官上訴主張，案發前一個月，周元良和鄭即在臉書上不斷互相放話，案發當晚周又打電話給鄭假意拜年而挑釁，周聽到鄭破門而入聲音，隨即拿出折疊刀，在衝突過程奪下鄭的斧頭後，猛力刺向鄭的胸腹部等致命部位；周在鄭失血過多倒地後，仍在現場叫囂放話。

檢察官認為，周應是構成故意殺人罪，且不構成正當防衛；另周雖然構成自首，但對於節省司法資源並無明顯幫助，不應減免過多刑度，原審適用法令不當，量刑過輕。

周也上訴主張，承認觸犯傷害致死罪、防衛過當，當時與親友、家眷（包括小孩子）在餐廳內除夕圍爐；面對鄭持斧頭、鄭的哥哥持球棒，來勢洶洶破門入內攻擊；為了保護自己及家眷的安全，只能拿出折疊刀抵抗，原審未斟酌犯罪動機，量刑過重。

台南高分院合議庭勘驗現場錄影畫面認為，鄭先持斧頭敲碎餐廳門口玻璃，隨即往周所在位置衝去，並以雙手持斧頭方式朝周揮砍；周在餐廳狹小空間內，為了保護自己的生命，僅能以右手持折疊刀反抗揮擊，縱使周在反抗過程中左手已經搶下鄭的斧頭，鄭仍嘗試奪回。

合議庭指出，周選擇持刀持續刺向鄭，並非基於殺人犯意互毆反擊，而屬於對鄭的現在不法侵害進行正當防衛；不過，周奪下鄭的斧頭後，周的朋友也持椅子前來架住鄭，周應可選擇起身與朋友一起壓制，僅刺鄭的下肢或不再猛刺，但卻持續持刀刺入鄭的胸腹部導致死亡。

合議庭審酌，周的防衛行為已有防衛過當，應負傷害致死的責任；至於原審科刑部分，是由職業法官和國民法官充分審理、評議後所為的決定，已經聽取檢察官、被告、被害人家屬的意見，詳為審酌，並無違法不當的情形，周與檢察官 的上訴均無理由，判決應予駁回。

台南鄭姓男子與東區燒烤店老闆周元良為朋友債務臉書上起爭執，前年除夕夜鄭找來胞兄分持斧頭、球棒前往周的店面討公道，周持折疊刀反擊，刺傷鄭胸部後送醫不治。圖／讀者提供
台南鄭姓男子與東區燒烤店老闆周元良為朋友債務臉書上起爭執，前年除夕夜鄭找來胞兄分持斧頭、球棒前往周的店面討公道，周持折疊刀反擊，刺傷鄭胸部後送醫不治。圖／讀者提供
台南鄭姓男子（白衣者）與東區燒烤店老闆周元良為朋友債務臉書上起爭執，前年除夕夜鄭找來胞兄分持斧頭、球棒前往周的店面討公道，周持折疊刀反擊，刺傷鄭胸部後送醫不治。圖／讀者提供
台南鄭姓男子（白衣者）與東區燒烤店老闆周元良為朋友債務臉書上起爭執，前年除夕夜鄭找來胞兄分持斧頭、球棒前往周的店面討公道，周持折疊刀反擊，刺傷鄭胸部後送醫不治。圖／讀者提供

國民法官 檢察官 除夕夜

延伸閱讀

影／嚇人！恐怖男持斧頭揮舞攻擊人車 宜蘭警方逮人送辦

高虹安涉貪二審逆轉無罪 高檢署今研議後決定上訴

警友站副站長七期豪宅虐死助理 檢今播25分施虐影片「慘不忍睹」

捲謝侑芯命案停工2個月 黃明志高調宣布「復工」了！

相關新聞

北市議員陳怡君涉貪重判7年10月 士院判決理由曝光

民進黨台北市議員陳怡君及助理涉詐助理費384萬餘元，另涉關說建案收賄70萬餘元，士林地院今午3時依貪汙、洗錢等罪判陳等7...

調查官收500萬「吃案」！潤寅詐貸案他提再審喊冤 稱找到「關鍵證人」

潤寅詐貸案扯出調查局台北市調查處退休調查官郭詩晃收賄500萬元「吃案」，還商請有富建設董事長洪村騫關說升等，郭被依貪汙治...

涉助理費收賄案1審判7年10月 陳怡君： 尊重司法，收判決後研議

民進黨籍北市議員陳怡君及助理遭控詐領助理費384萬餘元，另涉關說建案收賄70萬餘元，士林地檢偵結依貪汙、偽造文書、洗錢等...

新店中正國宅住戶遭逼搬離…5原民打官司爭權益 律師控租約違反原基法

新北市新店區溪洲部落30年前因位於行水區而被前台北縣政府驅離，並將族人安置在新店中正國宅，近期卻因合約到期或資格不符驅離...

為朋友4萬元債務互嗆...台南除夕夜燒烤店命案 老闆防衛過當判6年

台南市鄭姓男子為朋友債務與東區燒烤店老闆周元良在臉書上互嗆，前年除夕夜找來胞兄分持斧頭、球棒登門討公道，周拿出折疊刀反擊...

苗博雅指雙標「力挺、崇拜納粹」...羅智強求償500萬元 法院今開庭

立法委員羅智強不滿台北市議員苗博雅指他在台北地檢署聲援崇拜納粹的國民黨青年宋建樑，並指他「力挺、崇拜納粹」，提民事訴訟要...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。