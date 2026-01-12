為朋友4萬元債務互嗆...台南除夕夜燒烤店命案 老闆防衛過當判6年

台南市鄭姓男子為朋友債務與東區燒烤店老闆周元良在臉書上互嗆，前年除夕夜找來胞兄分持斧頭、球棒登門討公道，周拿出折疊刀反擊，刺入鄭左胸腹送醫不治，一審國民法官法庭依傷害致死罪判刑6年；案經周及檢察官均上訴，台南高分院今駁回上訴仍判6年。可上訴。

判決指出，周與鄭因友人債務問題在臉書起爭執，2人在2024年2月9日除夕晚間通電話相約碰面，鄭持斧頭至周經營燒烤店打破門口後發生衝突，周拿出折疊刀1把反擊，肢體衝突過程中持續攻擊鄭身體、左側頭部及胸腔部位，鄭送醫傷重不治，周在現場等待員警到場。

一審台南地院國民法官法庭認為，2人原為認識多年朋友，為雙方友人間一筆4萬多元的債務起糾紛，無其他重大仇恨，且案發當天是除夕，周在店裡吃團圓飯，難認周有殺害鄭的動機；但周被動反擊後奪下鄭斧頭後，卻選擇持刀刺入鄭左胸腹部，防衛行為顯然過當。

案經檢察官上訴主張，案發前一個月，周元良和鄭即在臉書上不斷互相放話，案發當晚周又打電話給鄭假意拜年而挑釁，周聽到鄭破門而入聲音，隨即拿出折疊刀，在衝突過程奪下鄭的斧頭後，猛力刺向鄭的胸腹部等致命部位；周在鄭失血過多倒地後，仍在現場叫囂放話。

檢察官認為，周應是構成故意殺人罪，且不構成正當防衛；另周雖然構成自首，但對於節省司法資源並無明顯幫助，不應減免過多刑度，原審適用法令不當，量刑過輕。

周也上訴主張，承認觸犯傷害致死罪、防衛過當，當時與親友、家眷（包括小孩子）在餐廳內除夕圍爐；面對鄭持斧頭、鄭的哥哥持球棒，來勢洶洶破門入內攻擊；為了保護自己及家眷的安全，只能拿出折疊刀抵抗，原審未斟酌犯罪動機，量刑過重。

台南高分院合議庭勘驗現場錄影畫面認為，鄭先持斧頭敲碎餐廳門口玻璃，隨即往周所在位置衝去，並以雙手持斧頭方式朝周揮砍；周在餐廳狹小空間內，為了保護自己的生命，僅能以右手持折疊刀反抗揮擊，縱使周在反抗過程中左手已經搶下鄭的斧頭，鄭仍嘗試奪回。

合議庭指出，周選擇持刀持續刺向鄭，並非基於殺人犯意互毆反擊，而屬於對鄭的現在不法侵害進行正當防衛；不過，周奪下鄭的斧頭後，周的朋友也持椅子前來架住鄭，周應可選擇起身與朋友一起壓制，僅刺鄭的下肢或不再猛刺，但卻持續持刀刺入鄭的胸腹部導致死亡。