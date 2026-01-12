北市議員陳怡君涉貪重判7年10月 士院判決理由曝光

快訊

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

民進黨台北市議員陳怡君及助理涉詐助理費384萬餘元，另涉關說建案收賄70萬餘元，士林地院今午3時依貪汙、洗錢等罪判陳等7年10月徒刑，特別說明判決理由。

法院說，陳怡君擔任2任台北市議員期間，和其綽號「饅頭主任」的助理張惠霖一起，利用陳怡君弟媳洪于涵、表哥賀璽、張惠霖胞姊張家蓉作為人頭戶，由不知情楊姓助理製作文書偽聘3人，並向市議會請領助理費384萬8568元，張惠霖收到助理補助費後透過不知情朱姓友人金融帳戶、支票、張家蓉金融帳戶等，層轉洗錢，設置金流斷點。

品嘉建設公司董事長胡偉良、時任總經理高明義，為使陳怡君及張惠霖協助加速該公司建案建築執照、行道樹遷移、汙水審查、開挖許可、用電許可等事務，每月支付「顧問費」給張惠霖共70萬5894元，相款金流同樣由張惠霖領出、存匯，設置金流斷點。

法院表示，國家給予議員助理補助費，是因議員所司地方自治立法等業務龐雜，涉及多方面專業領域，希望能由助理協助議員工作，提升問政品質及加強選民服務，陳怡君和張惠霖卻為一己私利，詐領助理費且隱匿金流，不思廉潔自持，褻瀆公務執行純正，破壞民代為民喉舌的清廉形象。

洪于涵、賀璽、張家蓉是陳怡君及張惠霖的親友，涉案並無獲得任何犯罪所得，犯罪情節較輕。胡偉良、高明義為圖建案發展順利，罔顧國家利益，減損公眾對民代品格操守的信賴。

法官考量陳怡君、張惠霖於偵審時對犯行坦承不諱且繳回犯罪所得，洪于涵、賀璽、張家蓉也始終坦承犯行，各減刑一次；張惠霖及3名人頭助理非公務員，各減刑一次；高明義始終坦承犯行，減刑一次。

判決指出，陳怡君犯利用職務機會詐財罪2次，各判徒刑3年10月、3年8月，褫奪公權5年；又犯不違背職務收賄罪，判刑3年10月，褫奪公權5年；應執行徒刑7年10月，褫奪公權5年。

張惠霖犯利用職務機會詐財罪2次，各判徒刑2年8月、2年6月，褫奪公權4年；又犯洗錢罪，判刑6月，可易科罰金，併科3萬元罰金；又犯非公務員與公務員共犯不違背職務收賄罪，判刑3年，褫奪公權4年；不得易科罰金部分，應執行徒刑5年10月，褫奪公權4月。

洪于涵犯非公務員與公務員共犯利用職務機會詐財罪，判刑1年10月，緩刑2年，支付公庫5萬元，褫奪公權3年。賀璽犯非公務員與公務員共犯利用職務機會詐財罪，判刑2年，緩刑2年，支付公庫8萬元，褫奪公權3年。張家蓉犯非公務員與公務員共犯利用職務機會詐財罪，判刑1年11月，緩刑2年，支付公庫5萬元，褫奪公權3年。

高明義犯非公務員對公務員不違背職務行為行賄罪，判刑6月，可易科罰金，褫奪公權3年。胡偉良犯非公務員對公務員不違背職務行為行賄罪，判刑1年，褫奪公權3年。

詐領助理費與收取建商費用關說的民進黨台北市議員陳怡君（右二）。記者陳正興／攝影
