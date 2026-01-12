調查官收500萬「吃案」潤寅詐貸案他提再審喊冤 找到「關鍵證人」

潤寅詐貸案扯出調查局台北市調查處退休調查官郭詩晃收賄500萬元「吃案」，還商請有富建設董事長洪村騫關說升等，郭被依貪汙治罪條例判刑12年定讞。郭不服確定判決而聲請再審，台灣高等法院今開庭，他喊冤自己是無辜的，根本沒有收裝有500萬元的水果盒。

郭詩晃已入監服刑，他今被提解出庭，被媒體問及是否覺得自己是冤枉、無辜的嗎？郭不斷點頭稱「是」。

郭詩晃為松山調查站前專員，2020年1月16日屆齡退休。潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦2010年8月起向9家銀行詐貸得386億2718萬元、86億餘元，楊文虎、王音之已分別重判定讞。

詐貸案爆發「案外案」，檢方查出王音之2017年間透過洪村騫交付500萬元給郭詩晃包庇詐貸案，郭同時間向洪表達希望協助升等，郭收受賄款後，即未積極查辦詐貸案，2019年將案件改列參考資料。

王音之為感謝郭詩晃，郭母去世時以致贈奠儀為由，2019年4月7日在洪村騫住處地下停車場給了10萬1000元的高額奠儀。一、二審認為郭收取賄款後，撰擬同意改列資料參考的函稿呈報調查局，並刻意忽略案件可疑之處，草草撰寫與事實不完全吻合的內容，掩飾潤寅集團各公司人員的異常匯款，悖於一般調查實務。

法院認定郭犯貪汙治罪條例違背職務行為收受賄賂罪，一、二審均判決12年徒刑，褫奪公權6年，沒收500萬犯罪所得，案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，判決上訴駁回而定讞。

郭詩晃聲請再審指洪誣陷他，根本沒有拿裝有500萬元的水果箱到他家，他沒有收賄，並已經找到關鍵證人，符合再審「新事實、新證據」要件。

郭的委任律師表示，郭的女兒上網搜尋找到洪村騫當時的司機，可以證明洪是「空手」前往郭家，且500萬元現金有一定重量及體積，司機不可能沒看見，但案發後司機離職難尋，且洪不提供司機個資，案件審理期間無從請求法院傳喚司機作證，洪是否確實有拿500萬元給郭詩晃，是本案重要的事實，應該予以釐清。