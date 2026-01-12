苗博雅指雙標「力挺、崇拜納粹」...羅智強求償500萬元 法院今開庭

立法委員羅智強不滿台北市議員苗博雅指他在台北地檢署聲援崇拜納粹的國民黨青年宋建樑，並指他「力挺、崇拜納粹」，提民事訴訟要求苗博雅賠償500萬元，台北地方法院今開庭，雙方均委任律師出庭，並定3月5日行言詞辯論。

苗博雅去年因被羅智強點名在凱達格蘭大道宣傳大罷免活動時，站在納粹老鷹圖騰的舞台上，她同年8月5日、6日接受媒體採訪並在臉書發文，反指羅智強在檢方偵辦「幽靈連署」案件時，曾經率眾包圍台北地檢署，公然力挺國民黨納粹青年。

苗博雅當時表示，宋建樑去年4月被檢方約談時，在地檢署前的公開場合，帶納粹臂章行納粹舉手禮，公開崇拜美化納粹，當時國民黨主席朱立倫支持，羅智強也率眾聲援宋建樑，卻指鹿為馬指控她，批評羅「雙面小強」、「非常雙標」。

羅智強直指苗博雅造謠，稱宋建樑是去年4月15日晚間被移送新北地檢署偵訊，自己未曾到場更未聲援，他是同年4月14日在北檢聲援辦公室主任陳冠安，認為苗博雅蓄意扭曲事實、混淆視聽、欺騙大眾，並要求苗博雅限期24小時道歉。

苗博雅事後沒有道歉，解釋羅智強是「包裹聲援」，沒有提過指聲援助理；羅智強決定對苗博雅提告，並在Treads上發起「一讚100元」活動，引起網友熱烈響應，羅智強認為苗博雅言論侵害名譽權，提告求償500萬元。

苗博雅委任律師李永裕則指出，苗博雅已多次表示是針對羅智強在去年4月17日前往台北地檢署聲援而發表相關言論，且全案是因為羅智強先在同年8月5日指控苗博雅站在納粹鷹下的舞台，苗才反擊，言論內容為事實陳述，也是意見表達，為可受公評之事，並無任何不法。