涉助理費收賄案1審判7年10月 陳怡君： 尊重司法，收判決後研議

民進黨籍北市議員陳怡君及助理遭控詐領助理費384萬餘元，另涉關說建案收賄70萬餘元，士林地檢偵結依貪汙、偽造文書、洗錢等罪嫌起訴陳、助理、建商等7人，士林地院今審結依貪汙等罪判刑6月至7年10月不等。陳怡君辦公室表示，尊重司法，等收到判決後會與律師研議。

起訴指出，陳怡君2018年起擔任台北市議員，張惠霖2020年起擔任陳的公費助理及議會研究室主任，2人找陳的弟媳洪女、表哥賀男及張的胞姊張女合作，藉3人提供的銀行帳戶資料，偽聘3人擔任助理，由不知情楊姓助理製作不實文書，向議會請領助理費384萬8568元。

並指張惠霖每月領取助理費後，以現金領出並存入友人帳戶洗錢，陸續用來繳付住處、服務處租金及買賣股票，掩飾洗錢犯行。陳、張另替品嘉建設公司建案辦理會勘及協調，加速建築執照、行道樹遷移等，該公司董事長胡偉良、總經理高明義則從2023年8月至2025年2月間，每月支付3萬9000餘元「顧問費」給張，雙方涉嫌收受賄70萬5894元。