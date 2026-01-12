快訊

涉助理費收賄案1審判7年10月 陳怡君： 尊重司法，收判決後研議

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

民進黨籍北市議員陳怡君及助理遭控詐領助理費384萬餘元，另涉關說建案收賄70萬餘元，士林地檢偵結依貪汙、偽造文書、洗錢等罪嫌起訴陳、助理、建商等7人，士林地院今審結依貪汙等罪判刑6月至7年10月不等。陳怡君辦公室表示，尊重司法，等收到判決後會與律師研議。

起訴指出，陳怡君2018年起擔任台北市議員，張惠霖2020年起擔任陳的公費助理及議會研究室主任，2人找陳的弟媳洪女、表哥賀男及張的胞姊張女合作，藉3人提供的銀行帳戶資料，偽聘3人擔任助理，由不知情楊姓助理製作不實文書，向議會請領助理費384萬8568元。

並指張惠霖每月領取助理費後，以現金領出並存入友人帳戶洗錢，陸續用來繳付住處、服務處租金及買賣股票，掩飾洗錢犯行。陳、張另替品嘉建設公司建案辦理會勘及協調，加速建築執照、行道樹遷移等，該公司董事長胡偉良、總經理高明義則從2023年8月至2025年2月間，每月支付3萬9000餘元「顧問費」給張，雙方涉嫌收受賄70萬5894元。

士林地檢署偵結，依貪汙、偽造文書、洗錢等罪嫌起訴陳怡君、助理、建商等7人。士林地院今天一審宣判，陳怡君被判刑7年10月、褫奪公權5年，並繳回455萬餘元犯罪所得；張惠霖一審判5年10月、褫奪公權4年。陳怡君辦公室表示，尊重司法，等收到判決後會與律師研議。

台北市議員陳怡君（左二）與辦公室主任張惠霖（左三）。記者葉信菉／攝影
台北市議員陳怡君（左二）與辦公室主任張惠霖（左三）。記者葉信菉／攝影

陳怡君 洗錢 助理費

相關新聞

調查官收500萬「吃案」潤寅詐貸案他提再審喊冤 找到「關鍵證人」

潤寅詐貸案扯出調查局台北市調查處退休調查官郭詩晃收賄500萬元「吃案」，還商請有富建設董事長洪村騫關說升等，郭被依貪汙治...

苗博雅指雙標「力挺、崇拜納粹」...羅智強求償500萬元 法院今開庭

立法委員羅智強不滿台北市議員苗博雅指他在台北地檢署聲援崇拜納粹的國民黨青年宋建樑，並指他「力挺、崇拜納粹」，提民事訴訟要...

男1萬5罰鍰積欠3年不繳 桃園分署出1招他下場慘了

為貫徹政府對酒駕「零容忍」的決心，以守護民眾行的安全，法務部行政執行署桃園分署近期持續針對滯欠酒駕罰鍰案件展開強力執行。

