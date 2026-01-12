男稱不滿父遭帶去賭博後自殺 縱火燒工廠遭判刑

快訊

中央社／ 彰化12日電

陳姓男子開車前往彰化縣1間工廠偷錫燈又放火燒工廠，錫燈變賣獲新台幣100萬元，遭逮後辯稱由於不滿父親被黃姓工廠負責人兒子帶去賭博後自殺，遭判刑3年2月，全案仍可上訴。

根據台灣彰化地方法院今天公布判決書，陳姓男子民國113年9月駕車到彰化福興鄉1間工廠，車停在工廠外，再翻過工廠圍牆後竊取1對錫燈，又在工廠點燃易燃物放火後，將錫燈搬上車離開。

工廠失火後冒濃煙，彰化縣消防局獲報派消防車灌救，撲滅火勢，幸無人傷亡，陳姓男子將得手的錫燈拿到高雄市1間當舖變賣得手100萬元。

陳姓男子落網後遭台灣彰化地方檢察署檢察官起訴，彰院法官審理時，陳姓男子承認偷竊、變賣錫燈，但否認放火，供稱黃姓工廠負責人的兒子帶他的父親去賭博，害父親輸很多錢後自殺，心生不滿，另為讓家庭生活更好才偷錫燈。

法官根據工廠內監視器影像資料及消防局調查報告，認定火災是陳姓男子以明火方式點燃可燃物造成，屬故意行為，男子不思循正當途徑獲取所需，任意進工廠竊取財物，另因故心生怨懟而放火，罔顧他人財產安全並嚴重損及公共安全，涉犯中華民國刑法竊盜、偽造特種文書及放火燒燬建築物未遂等罪，判處有期徒刑3年2月。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

