台北市議員陳怡君收賄及詐領助理費共454萬元 遭重判7年10月

民進黨籍台北市議員陳怡君及助理遭控詐領助理費384萬餘元，另涉關說建案收賄70萬餘元，士林地檢偵結依貪汙、偽造文書、洗錢等罪嫌起訴陳、助理、建商等7人，士林地院今審結依貪汙等罪判刑6月至7年10月不等。

法院宣判，陳怡君犯貪汙等罪，應執行徒刑7年10月，褫奪公權5年；張惠霖犯貪汙等罪，應執行徒刑5年10月，褫奪公權4年；洪于涵犯利用職務機會詐財罪，判徒刑1年10月、緩刑2年、支付公庫5萬元、褫奪公權3年；賀璽犯利用職務機會詐財罪，判徒刑2年、緩刑2年、支付公庫8萬元、褫奪公權3年；張家蓉犯利用職務機會詐財罪，判徒刑1年11月、緩刑2年、支付公庫5萬元、褫奪公權3年。

高明義犯行賄罪，判刑6月、褫奪公權3年；胡偉良犯行賄罪，判刑1年、褫奪公權3年。陳怡君、張惠霖繳回的犯罪所得455萬4462元宣告沒收。判決理由有待法院說明。

起訴指出，陳怡君2018年起擔任台北市議員，張惠霖2020年起擔任陳的公費助理及議會研究室主任，2人找陳的弟媳洪女、表哥賀男及張的胞姊張女合作，藉3人提供的銀行帳戶資料，偽聘3人擔任助理，由不知情楊姓助理製作不實文書，向議會請領助理費384萬8568元。

張惠霖每月領取助理費後，以現金領出並存入友人帳戶洗錢，陸續用來繳付住處、服務處租金及買賣股票，掩飾洗錢犯行。

陳、張另替品嘉建設公司建案辦理會勘及協調，加速建築執照、行道樹遷移、汙水審查、道路開挖許可、臨時用電許可等事務，該公司董事長胡偉良、總經理高明義則從2023年8月至2025年2月間，每月支付3萬9000餘元「顧問費」給張，雙方涉嫌收受賄70萬5894元。

士林地檢署2025年2月12日指揮台北市調處兵分13路搜索陳怡君等人住處及辦公處，約談陳等7名被告及其餘證人，過程中陳怡君對外稱「相信司法會還我清白」，後續卻與張惠霖一併遭收押、延押，直到同年9月3日遭士林地院裁定延押2月時，2人抗告，高等法院罕見自為裁定陳100萬元、張50萬元交保，引發社會熱議。