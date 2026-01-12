快訊

北市議員陳怡君收賄、詐領助理費共454萬元 遭重判7年10月

台股創高法人卻心驚？三大法人再砍144億元 自營商避險盤獨撐大局

教育部公告校事會議修法 刪除匿名檢舉改善分流、新增輔佐人制度

台北市議員陳怡君收賄及詐領助理費共454萬元 遭重判7年10月

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

民進黨籍台北市議員陳怡君及助理遭控詐領助理費384萬餘元，另涉關說建案收賄70萬餘元，士林地檢偵結依貪汙、偽造文書、洗錢等罪嫌起訴陳、助理、建商等7人，士林地院今審結依貪汙等罪判刑6月至7年10月不等。

法院宣判，陳怡君犯貪汙等罪，應執行徒刑7年10月，褫奪公權5年；張惠霖犯貪汙等罪，應執行徒刑5年10月，褫奪公權4年；洪于涵犯利用職務機會詐財罪，判徒刑1年10月、緩刑2年、支付公庫5萬元、褫奪公權3年；賀璽犯利用職務機會詐財罪，判徒刑2年、緩刑2年、支付公庫8萬元、褫奪公權3年；張家蓉犯利用職務機會詐財罪，判徒刑1年11月、緩刑2年、支付公庫5萬元、褫奪公權3年。

高明義犯行賄罪，判刑6月、褫奪公權3年；胡偉良犯行賄罪，判刑1年、褫奪公權3年。陳怡君、張惠霖繳回的犯罪所得455萬4462元宣告沒收。判決理由有待法院說明。

起訴指出，陳怡君2018年起擔任台北市議員，張惠霖2020年起擔任陳的公費助理及議會研究室主任，2人找陳的弟媳洪女、表哥賀男及張的胞姊張女合作，藉3人提供的銀行帳戶資料，偽聘3人擔任助理，由不知情楊姓助理製作不實文書，向議會請領助理費384萬8568元。

張惠霖每月領取助理費後，以現金領出並存入友人帳戶洗錢，陸續用來繳付住處、服務處租金及買賣股票，掩飾洗錢犯行。

陳、張另替品嘉建設公司建案辦理會勘及協調，加速建築執照、行道樹遷移、汙水審查、道路開挖許可、臨時用電許可等事務，該公司董事長胡偉良、總經理高明義則從2023年8月至2025年2月間，每月支付3萬9000餘元「顧問費」給張，雙方涉嫌收受賄70萬5894元。

士林地檢署2025年2月12日指揮台北市調處兵分13路搜索陳怡君等人住處及辦公處，約談陳等7名被告及其餘證人，過程中陳怡君對外稱「相信司法會還我清白」，後續卻與張惠霖一併遭收押、延押，直到同年9月3日遭士林地院裁定延押2月時，2人抗告，高等法院罕見自為裁定陳100萬元、張50萬元交保，引發社會熱議。

檢方認定，陳怡君、張惠霖、洪女、賀男、張女等5人涉嫌貪汙治罪條例「公務員利用職務上機會詐取財物」及刑法「使公務員登載不實公文書」罪；陳怡君及張惠霖另涉嫌刑法「偽造署押」及洗錢防制法「洗錢」罪；2人另與胡男、高男涉嫌貪汙治罪條例「不違背職務收、交賄」及「洗錢」罪，2025年6月偵結起訴。

詐領助理費與收取建商費用關說的民進黨台北市議員陳怡君（右二）日前遭法院裁定延押，她抗告，高等法院今天上午撤銷原裁定，自為裁定100萬元交保，限制住居、出境出海，並接受科技設備監控8月確定。記者陳正興／攝影
詐領助理費與收取建商費用關說的民進黨台北市議員陳怡君（右二）日前遭法院裁定延押，她抗告，高等法院今天上午撤銷原裁定，自為裁定100萬元交保，限制住居、出境出海，並接受科技設備監控8月確定。記者陳正興／攝影
台北市議員陳怡君的辦公室主任張惠霖。記者李隆揆／攝影
台北市議員陳怡君的辦公室主任張惠霖。記者李隆揆／攝影
台北市議員陳怡君。記者李隆揆／攝影
台北市議員陳怡君。記者李隆揆／攝影

陳怡君 貪汙 洗錢

延伸閱讀

北市議員陳怡君涉詐助理費及收賄案 偵審近1年今將宣判

影／交通安全陷阱？北市庇護島挨批豆腐渣 民代促蔣萬安會勘

廉政平臺把關奏效 新北永平國小地下停車場廢棄物清運完成

IPAC強烈譴責共軍軍演 稱「積極為潛在衝突做準備」

相關新聞

台北市議員陳怡君收賄及詐領助理費共454萬元 遭重判7年10月

民進黨籍台北市議員陳怡君及助理遭控詐領助理費384萬餘元，另涉關說建案收賄70萬餘元，士林地檢偵結依貪汙、偽造文書、洗錢...

男1萬5罰鍰積欠3年不繳 桃園分署出1招他下場慘了

為貫徹政府對酒駕「零容忍」的決心，以守護民眾行的安全，法務部行政執行署桃園分署近期持續針對滯欠酒駕罰鍰案件展開強力執行。

車輛故障停在馬路中…台南警好心上前幫忙 駕駛滿身酒氣逮捕送辦

高姓男子在工地飲酒後，仍開車前往台南市佳里區，沒想到晚間7時許車輛在馬路上故障，動彈不得，轄區員警好心上前幫忙排除，卻見...

彰化男子偷百萬錫燈典當又縱火 竟是為報復…判刑3年2月

彰化縣陳姓男子前年9月到一家工廠偷了一對百萬童子錫燈，又涉嫌縱火造成工廠毀損，雖陳男否認縱火，但消防鑑定顯示不排除人為因...

罷免立委伍麗華不實連署案檢方起訴9人 屏東地院今首開庭

屏東地檢署偵辦民進黨籍山地原民立委伍麗華罷免提議涉不實連署案，檢方去年10月底偵結，國民黨籍立委盧縣一、許宇甄、國民黨組發會副主委黃碧雲、專委謝友光、國民黨中央黨部原民會專委李得全等9人遭起訴。屏東地院今首次開準備程序庭，起訴9人，法官將分批傳喚，今傳喚黃碧雲、謝友光、李得全。

「陳肯特」詐賣2.9億元超跑 獲5000萬元交保電子腳鐐監控

綽號「陳肯特」的陳姓男子是具雙重國籍的賽車手，也是鉑鈞公司負責人，涉以旗下3間公司為掩護，偽造知名律師事務所的法律意見書...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。